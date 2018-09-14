富邦金打亞洲盃再創新里程碑 正式取得韓國現代人壽62%控制權 

富邦金控 (2881-TW) 布局亞洲腳步持續前進，今 (14) 日表示子公司富邦人壽 9 月中旬提高韓國現代人壽持股比例至 62%，正式取得該公司控制權，並更名為「富邦現代人壽」，富邦現代人壽成為富邦人壽子公司，富邦金控「亞洲盃」布局再創新里程碑。

富邦人壽在 2015 年宣布入股韓國現代人壽，取得 48% 股權及 5 席董事席次，成為僅次於現代汽車集團的第二大股東，是國內壽險業唯一成功進軍韓國市場個案，2017 年底也依比率再增資 40 億元，投入金額增至 3640 億韓元，就是今年 4 月決議將提高持股比重至 62% 的增資案。

增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽約 4537 億韓元 (約新台幣 124 億元)，持股比率提升至 62%，成為韓國現代人壽最大股東，富邦人壽以不到 5 個月的時間，快速在 9 月中旬正式取得現代人壽的控制權，公司名稱更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（簡稱「富邦現代人壽」）」。

現代人壽也在官方臉書預告其公司名稱及識別標誌將變更。(圖擷自현대라이프官方臉書)

富邦人壽取得控制權後，可掌握董事會過半席次，及總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師等高階主管指派權。據了解，主要是富邦金控董事長蔡明興認為，因為業務員要講韓文，還是交給他們去做，富邦人壽就派精算、財務、風險控管等主管，這些比較技術性，富邦以他們的技術經驗去跟現代人壽分享交流。

蔡明興表示，富邦金控各子公司維持優異的經營績效，除了在兩岸三地擁有最完整的金融平台，也持續布局亞洲區域。今年富邦金控打「亞洲盃」也再創下新里程碑，富邦現代人壽正式成為富邦人壽子公司，成為富邦進軍東北亞的開路先鋒，未來富邦金控將持續尋求多元合作機會，朝「成為亞洲一流金融機構」的願景穩步邁進。

富邦現代人壽總經理李宰源表示，未來在經營策略上，富邦現代人壽將專注在深具優勢的「退休金」及「電銷業務」雙引擎，並結合富邦金控在台灣銀保通路發展，深耕韓國銀保市場。

不但如此，蔡明興今年 2 月時曾說，韓國政府已開放壽險及證券業可經營退休金資產管理業務，目前已管理約 70 億美元退休金資產，富邦將前進韓國開拓此新藍海業務。

現代人壽今年上半年已首度轉虧為盈，稅前獲利表現亮眼，預期加入富邦金控後將可持續維持成長動能，向前邁進。