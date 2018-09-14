新聞

〈蘋果新機發表〉平淡中仍有二大看點 蘋概股Q4業績猶可期

蘋果新機發表會。(圖：AFP)
蘋果新機發表會。(圖：AFP)

蘋果年度產品發表，此次內容未能帶給外界驚喜，不僅新款 iPhone 硬體規格早在發布前被媒體爆料完畢，蘋果也並未對新版的 Mac 電腦與 iPad 釋出任何訊息，讓事先期待的果粉感到失望，然而平淡內容中，法人點出，仍可看到新一代 iPhone 在晶片性能與拍照功能上的升級，另外平價版 iPhone 性價比提升，預料有助刺激果粉換機需求，可望帶動台股蘋概族群第四季業績表現。

永豐高科技基金經理人呂宏宇表示，如果撇除售價因素，新版 iPhone 的硬體規格不錯，包括三款新機均使用了台積電生產的 A12 晶片，運算與能耗效率上均大幅提升，也讓新機能發揮更多 AI 應用；此外，由於 A12 還結合影像處理器，可在 AI 協助下拍攝多張照片並選出最佳的效果，並疊合成一張，因此即使主相機鏡頭的 1200 萬畫素看似不驚人，但實際拍攝出來的照片，仍可望創造驚豔效果。

不過，蘋果對新版 iPhone 訂出的售價，令市場感到有疑慮，不僅各版本最低售價約比前代高出了 50-100 美元，最高階 iPhone XS Max 512GB 版售價，更是一舉突破新台幣 5 萬元，對果粉荷包與向心力無疑是一大考驗。

不過，呂宏宇認為，儘管較市場預期偏高的售價，多少影響買氣，但在上一代的 iPhone 8 與 iPhone X 賣得太差影響下，加上此次平價版 iPhone XR 規格與性能也有明顯升級，性價比提升應有機會刺激換機需求，因此仍預估，今年 iPhone 新機首批銷售量，將可達到 8200 - 8300 萬台水準，與去年相比，小幅成長。

至於 iPhone 新機發表會後，對台灣蘋概股將帶來甚麼影響，呂宏宇分析，由於發表會內容沒有太多意外，股市早已反映，因此雖不能將其視為利多，但至少也不會產生負面衝擊，且像是處理器、鏡頭、防水與音訊等硬體規格，均有所升級，相關零組件供應商仍可從中獲益，業績、股價表現，同樣值得期待，不過代工組裝業者毛利率持續受到壓縮，獲利只能持平看待。

展望第四季，呂宏宇認為，電子股行情將與大盤走勢類似，呈現區間震盪整理格局，但個別股票還是會有表現機會；有鑑於先前美股反應經濟數據持續上漲，NASDAQ 指數與 S&P500 指數都一度創歷史新高，加上新台幣已貶值一段，未來等外部環境不確定因素告一段落後，預料外資可望再度回頭加碼台股，投資人在操作上可逢低承接，長線持續看好半導體、AI、資料中心、3D 感測與景氣循環受惠族群。

留言載入中...

相關新聞