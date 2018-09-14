〈蘋果新機發表〉平淡中仍有二大看點 蘋概股Q4業績猶可期

蘋果年度產品發表，此次內容未能帶給外界驚喜，不僅新款 iPhone 硬體規格早在發布前被媒體爆料完畢，蘋果也並未對新版的 Mac 電腦與 iPad 釋出任何訊息，讓事先期待的果粉感到失望，然而平淡內容中，法人點出，仍可看到新一代 iPhone 在晶片性能與拍照功能上的升級，另外平價版 iPhone 性價比提升，預料有助刺激果粉換機需求，可望帶動台股蘋概族群第四季業績表現。

永豐高科技基金經理人呂宏宇表示，如果撇除售價因素，新版 iPhone 的硬體規格不錯，包括三款新機均使用了台積電生產的 A12 晶片，運算與能耗效率上均大幅提升，也讓新機能發揮更多 AI 應用；此外，由於 A12 還結合影像處理器，可在 AI 協助下拍攝多張照片並選出最佳的效果，並疊合成一張，因此即使主相機鏡頭的 1200 萬畫素看似不驚人，但實際拍攝出來的照片，仍可望創造驚豔效果。

不過，蘋果對新版 iPhone 訂出的售價，令市場感到有疑慮，不僅各版本最低售價約比前代高出了 50-100 美元，最高階 iPhone XS Max 512GB 版售價，更是一舉突破新台幣 5 萬元，對果粉荷包與向心力無疑是一大考驗。

不過，呂宏宇認為，儘管較市場預期偏高的售價，多少影響買氣，但在上一代的 iPhone 8 與 iPhone X 賣得太差影響下，加上此次平價版 iPhone XR 規格與性能也有明顯升級，性價比提升應有機會刺激換機需求，因此仍預估，今年 iPhone 新機首批銷售量，將可達到 8200 - 8300 萬台水準，與去年相比，小幅成長。

至於 iPhone 新機發表會後，對台灣蘋概股將帶來甚麼影響，呂宏宇分析，由於發表會內容沒有太多意外，股市早已反映，因此雖不能將其視為利多，但至少也不會產生負面衝擊，且像是處理器、鏡頭、防水與音訊等硬體規格，均有所升級，相關零組件供應商仍可從中獲益，業績、股價表現，同樣值得期待，不過代工組裝業者毛利率持續受到壓縮，獲利只能持平看待。

展望第四季，呂宏宇認為，電子股行情將與大盤走勢類似，呈現區間震盪整理格局，但個別股票還是會有表現機會；有鑑於先前美股反應經濟數據持續上漲，NASDAQ 指數與 S&P500 指數都一度創歷史新高，加上新台幣已貶值一段，未來等外部環境不確定因素告一段落後，預料外資可望再度回頭加碼台股，投資人在操作上可逢低承接，長線持續看好半導體、AI、資料中心、3D 感測與景氣循環受惠族群。