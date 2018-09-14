東京威力科創：未來半導體需求成長不再倚賴手機銷售

東京威力科創 (Tokyo Electron) (8035-JP) CEO 河合利樹 (Toshiki Kawai) 表示，未來所謂物聯網 (IoT) 和大數據將是推動半導體需求的主力，成長周期將與以往階段大不相同。

這家日本企業主要業務是製造生產半導體所需設備，市值約 238.38 億美元。

河合利樹表示，「展望未來，我們相信物聯網將成為一切的核心。由此產生的大數據將決定半導體的需求。」河合利樹指出，人工智慧 (AI)、增強現實 (AR) 和虛擬現實 (VR) 以及第五代移動網路 (5G) 等新技技也將影響對半導體的需求。

特聯網基本上是指數百萬個實體設備，例如智慧電視、家用電器和汽車，與互聯網相聯並且同步，讓用戶能夠一次控制所有內容。

河合利樹說，「未來半導體景氣將不再像所謂矽晶片景氣隨著智慧手機的銷量而成長和結束。成長趨勢將會有所不同。」

研究公司 Gartner 數據顯示，2017 年全球半導體收入為 4204 億美元，同比成長 21.6%。成長主要來自記憶體晶片市場因供應不足推動價格走高。

但分析師和投資者預測，由於記憶體晶片價格下降，庫存水平增加以及高成長產業需求放緩，半導體產業將出現大幅下滑。記憶體晶片需求的主要驅動力量來自智慧手機、電腦和數據中心。最近，一位分析師指出，各個分項市場的需求都大幅惡化，因此導致供應商庫存增加。

美國和中國之間的貿易戰也存在一些擔憂。河合利樹表示，貿易衝突尚未對東京威力科創產生任何影響，但該公司將繼續監控發展情況，特別是那些可能在短期內影響發展的情形。

主要晶片製造商的另一個隱憂是，許多科技企業已經開始開發自有的處理器，可以運行人工智慧軟體。其中包括 Alphabet、臉書、蘋果和阿里巴巴等。

河合利樹表示，這些企業開發自有晶片，對於製造半導體設備和技術的東京威力科創來說很有吸引力。

他說，「我們相信人工智慧將在 2017 年至 2022 年之間平均成長 67%。」並補充說，人工智慧「已經適用於創新領域，正可使用我們的生產設備和半導體生產技術。」