高盛下調美光評級 憂記憶體需求下滑 半導體股連日受挫

利空消息持續打擊華爾街半導體類股。高盛 (Goldman Sachs) 與 Stifel Nicolaus＆Co 分析師均警告，晶片製造商與生產設備商可能已經達到峰值。

據《彭博》報導，高盛分析師 Mark Delane 在給客戶的報告中表示，困擾記憶體晶片和其他製造商的供應和定價問題，可能會惡化到 2019 年。他表示，在連續 9 季的成長之後，這次低迷可能不會像過去的經濟放緩那麼嚴重。

另一方面，包括 Toshiya Hari 在內的高盛分析師，將半導體設備的股票由「具吸引力」下調至「中性」，因市場擔心 DRAM 供應過剩，將抑制 2018-2019 年的資本支出。

Delaney 表示，根據與產業界人士的討論，以及高盛的供需分析，DRAM 和 NAND 基本面的成長疲軟。

他表示，記憶體的下滑通常會持續好幾季，並且可以看到價格下跌的加速。因為客戶推遲採購，以等待更低的價格，帶來「滾雪球效應」，最後讓衰退情況更高於投資人最初的預期。

Delaney 將美光 (MU-US) 股票由「買入」評級下調至「中性」，目標價由 68 美元降至 50 美元，美元股價一度下跌 6%，最終收跌 4.27%，報 41.74 美元。在週三開盤前，美元已經在 1 週內下跌 12%。

費城半導體指數連兩天下挫的跌幅已達 2.9%，並下測 200 日移動平均線。

(圖表取自彭博)

高盛還將 Western Digital(WDC-US) 目標價由 80 美元砍至 63 美元，將 Seagate (STX-US) 目標價由 44 美元下調為 39 美元。

另外，高盛也把 Lam Research Corp.(LRCX-US) 股票由「買入」下調為「中性」，SK 海力士和東京電子也都由「買入」下調為「中性」，同時在確信買入名單 (conviction list) 中刪除了 Entegris Inc.、三星電子和 Sumco Corp。

Stifel 分析師 Tore Svanberg 也發布報告，認為有更多跡象顯示，半導體市場出現潛在高峰。他下調恩智浦 (NXP-US)、Macom Technology Solutions(MTSI-US) 的評級由「持有」下調為「賣出」，Maxim Integrated Products Inc.(MXIM-US) 和 Power Integrations Inc.(POWI-US) 由「買入」下調至「持有」。

Svanberg 並表示，關稅的不確定性、低於季節性的行業增長趨勢，以及利率上升，都會對這些高負債公司帶來傷害。