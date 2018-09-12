蘋果通常能拉抬半導體類股 週二雙方卻分道揚鑣

蘋果 (AAPL-US) 股價走高時，半導體類股通常會同慶，不過週二 (11 日) 是個例外。

在蘋果發表會的前一天，蘋果股價上漲 2.5%，至 223.85 美元。但追踪晶片股的 VanEck Vectors Semiconductor ETF 下跌 1.3%、iShares PHLX Semiconductor ETF 下跌約 1%。

野村國際 (Nomura Instinet) 資深分析師 Romit Shahq 表示，通常蘋果要發表新品，像 Broadcom(AVGO-US) 這樣的股票會上漲，因為他們是重要的供應商。但受與中國貿易緊張的影響，Broadcom 下跌 3.4%。

除了貿易戰，一些公司也有自己的問題。例如，KLA Tencor 上週在花旗集團科技論壇上表示，記憶體市場疲軟，第 4 季漲幅將低於預期。這對相關科技股帶來了壓力。

恩智浦半導體 (NXPI-US) 週二收跌 4% 以上，Shah 表示，這家公司的前景未能令分析師滿意，拖累其他半導體類股。

恩智浦原有機會被高通併購，但因為未獲中國批准，高通選擇放棄併購。

Bespoke Investment Group 聯合創辦人 Paul Hickey 表示，中國阻止這次的合併是一個負面因素，這可能會對恩智浦估值造成壓力。雖然週二早前，日本瑞薩電子表示將以 67 億美元美國公司 Integrated Device Technology，但人們普遍預期，半導體的併購案會減少。

Shah 表示，接下來需觀察蘋果新品的售價，以及它對晶片股的影響。他認為，iPhone 的售價很重要，去年的結果發現，人們並不願意如預期那樣為手機支付 1000 美元。

其他分析指出，由於蘋果關注更高的 iPhone 售價，而非更好的銷售量，因此對供應鏈幫助減少。此外，蘋果還加強服務部門的獲利，這同樣對零件供應商沒什麼幫助。

費城半導體指數週二下跌 1%，是自 8 月 23 日以來，費城半導體指數首次收於 50 日移動均線下方。由於半導體股幾乎涵蓋了所有科技產品，如果表現不佳，對汽車、家電等其他行業，也會是不好的跡象。