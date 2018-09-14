任天堂會員限定! 紅白機搭配經典復古NES控制器

任天堂 (7974-JP) 在直播發表會 Nintendo Direct 期間，宣布推出一款會員限定的特殊的任天堂娛遊戲機控制器，能夠與 Nintendo Switch 紅白機搭配使用。

在 19 日即將上線的付費訂閱服務 Nintendo Switch Online 宣告中，任天堂宣布推出只有會員限定的 NES Joy-Cons 遊戲控制器。

任天堂表示，有著經典復古任天堂風格的控制器可以連接到紅白機的側面，與傳統的 Joy-Con 大致相同，在造型上更能提供復古經典的感受。

NES Joy-Cons 遊戲控制器 (圖: CENT)

任天堂在官網上表示；「有了 Nintendo Switch Online 會員資格，您可以使用經典任天堂風格的控制器來玩任天堂經典的 NES 遊戲！」

除了能在經典紅白機上體驗復古 NES 遊戲之外，該款控制器備有可充電式電池，只要將控制器連接到 Nintendo Switch 系統，就能開始充電。此外，每一次購買配有兩個控制器，讓玩家能邀請親朋好友一同玩樂，增加遊戲競爭和團隊合作的遊戲體驗樂趣。

NES Joy-Cons 可供多人玩樂 (圖: CENT)

只有付費加入 Nintendo Switch Online 的玩家才能購買該款控制器，並且每人限購一組。NES Joy-Cons 遊戲控制器由於崇尚經典設計，因此只能搭配經典紅白遊戲機來玩，其他 Switch 遊戲無法使用。

在價位方面，NES Joy-Con 的售價為 59.99 美元，相當於 1800 新台幣左右，價位相對不高。任天堂表示，在 Nintendo Switch Online 上線當天就能開始預購，而正式 NES Joy-Con 的出貨將於 2018 年 12 月中旬開始。