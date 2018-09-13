半導體類股疲弱 最佳買入機會到了嗎？

200 天移動平均線一直是對半導體產業指數的支撐測試，並且近期走勢低於該技術指標，投資者可能會尋找像作多型 Direxion Daily Semicondct Bull 3X ETF（NYSEArca：SOXL），或者作空型 Direxion Daily Semicondct Bear 3X ETF（NYSEArca：SOXS）這樣槓桿性商品的買入機會。

鑑於半導體在過去兩年中的表現，分析師情緒開始惡化，並將美光 (MU-US)、Lam Research (LRCX-US)、威騰電子 (WDC-US) 和 Entegris (ENTG-US) 等大型半導體公司的評級下調。然而，如果半導體行業可以在這波關稅潮流中屹立不搖的話，交易者們關注 200 日均線支撐位是否會受益。

《ETF Trends》報導，上週，iShares PHLX Semiconductor ETF（SOXX-US）創下了 3.93 億美元的創紀錄資金流出，如果美國總統川朗普繼續向 2670 億美元的中國產品徵收額外關稅，其中包括半導體等計算機零組件，流出資金還可能再擴大。據調研機構 Peterson Institute for International Economics 資料，美國貿易代表的課稅貨物目標清單中，包括了 150 多億美元的計算機零件和另外 80 億美元的電腦產品。

中美之間針鋒相對的關稅戰可能對半導體產業造成嚴重破壞。如果這些關稅持續執行，致使半導體銷售利潤下降，甚至損害 GDP，做空型的 SOXS 就有機會利用半導體行業即將出現的疲軟。相對地，如果有投資人認為半導體弱勢是一時的，多頭可能也會選擇低接。

Charles Schwab Investment Management 股票首席投資長 Omar Aguilar 表示，「關稅討論，特別是美中貿易爭端之間的討論，實際上更像是一個投資議題，而不是經濟議題。」關稅生效對美國 GDP 的影響，可能只在 25 到 30 個基點的範圍內； 但是對半導體，實際上可能造成產業收益下降多達 25％。

今天，上週的技術拋售得到了些許緩解，但如果關稅確實實現並且美中貿易戰愈演愈烈，那麼 SOXS 可能會是長期操作半導體的主要工具。到目前為止，半導體產業多頭仍贏得今年迄今為止的表現，SOXL 上漲 22.08％，而 SOXS 的損失為 44.07％。Aguilar 認為，現在還不能下結論，因為必須等到 60 天後，才知道美中貿易協議到底會如何走。

