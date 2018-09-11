【富蘭克林】美中貿易爭端未減，平衡型基金抗波動

美國對中國 2000 億美元的進口商品加徵關稅的公眾意見徵詢期已經在 9/6 結束，而上週五川普更表示還有另外的 2670 億美元的中國商品關稅措施可以在短期內準備完成，美中貿易緊張蓄勢待發。所幸，上月美國非農就業數據增加 20.1 萬人，薪資增速年增率為 2.9%，來到 2009 年的最高，就業市場強勁支撐美國消費力道成長，美股持續高檔震盪。

富蘭克林證券投顧表示，儘管美國上季企業獲利亮麗且 8 月 ISM 製造業指數表現強勁，然而九月適逢美國對中國 2000 億美元商品課徵關稅蓄勢待發、貿易戰隱憂及巴西 10 月份大選前不確定性等因素仍將持續干擾金融市場，投資人仍應保有風險意識。考量貿易爭端或關稅威脅可能是針對特定選民來獲得政治好感的手段，貿易戰全面開打的可能性並不高，但美國股市漲高也引起部分投行如德意志銀行等釋出警訊，表示在季節性因素、10 月份財報季前及禁止股票回購期間等因素，9 月可能出現 3% 至 5% 的回調。惟考量經濟基本面良好、企業獲利強勁以及衰退風險不高的情況下，瑞士信貸預估今明年兩年底史坦普五百指數的目標價為 3000 點及 3350 點，仍有上漲空間 (彭博資訊，9/4)。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克考量今年以來貿易緊張局勢升級、阿根廷和土耳其危機引發的新興市場下跌、美國升息等眾多因素，推升金融市場波動度上揚，建議投資人可布局美國股債平衡基金，降低投資組合波動度。投資策略方面，也順勢在配置上進行調整，不僅在先前即透過增加短中天期的美國公債，並降低股票部位，並透過精選估值較為合理的類別進行布局，特別是長期企業基本面穩健但目前被低估的股票。目前約配置五成在美國景氣循環產業 *，偏好可受惠通膨及利率上揚的產業如能源、原物料及金融業，並分散配置防禦性的醫療及公用事業，期以兼享美國景氣復甦及降低金融市場波動影響。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

