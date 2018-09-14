【統一投信】基本面強勁 東南亞再現金融風暴機率低

近期新興市場受阿根廷及土耳其等貨幣再度遽貶恐懼情緒蔓延影響，殃及體質優良且交互影響甚微的亞洲各國，印尼盾甚至創下 20 年來新低，亞洲金融風暴再起的說法甚囂塵上，引發市場憂慮。

統一大東協高股息基金經理人張浩宸表示，新興市場貨幣危機是否會釀成金融風暴，除了要觀察震央區的土耳其及阿根廷等市場貨幣是否回穩之外，也要注意貨幣貶值效應是否持續擴散。目前土耳其及阿根廷貨幣已有初步回穩現象，接下來就要看東協地區貨幣走向，印尼盾更是動見觀瞻。

張浩宸指出，其實目前亞洲各國已記取 1997 亞洲金融風暴教訓，歷經 20 年來的恢復與成長，體質鍛鍊至今，早非吳下阿蒙。就經常帳來看，依彭博最新資料，印尼今年 8 月外匯存底為 1,179 億美元，為其第二季經常帳收支 (赤字 80 億美元) 的近 15 倍，能充份抵禦資金外流衝擊。再就經常帳赤字占 GDP 比重而言，印尼 2017 年經常帳赤字占 GDP 比為 1.7%，2018 年預估為 2.4%~2.5%，相較土耳其及阿根廷等經常帳赤字占 GDP 比重在 6%~10% 間，經常帳赤字對印尼影響不大。

再從匯率走勢觀察，印尼盾兌美元匯率雖然跌至近 20 年新低，但今年來累積貶值幅度也僅約 8.7% 左右 (截至 2018/9/11)，相較於土耳其及阿根廷動輒 40% 及 50% 的跌幅和緩許多，也優於俄羅斯、印度、巴西及南非等主要新興國家，更與過去 1997 年亞洲金融風暴時 6 個月大貶 4 倍，以及 2008 年全球金融風暴時 2 個月重挫逾 3 成完全不同。

因此，市場對印尼盾貶值是否引發亞洲金融風暴恐慌情緒，是受土耳其及阿根廷等市場拖累，與實際情況大相逕庭。從過去歷史來看，當印尼盾短期內發生大幅貶值時，的確會造成股市下挫，但之後都能將跌幅收復並再創新高，因此當股市因貨幣貶值而下滑時，反而是逢低進場時點。

張浩宸表示， 除了退可守的國家基礎體質外，東協各國還有進攻的條件，就是冠於各新興市場的經濟成長動能。以印尼為例，第二季 GDP 年增率為 5.27%，優於第一季的 5.06% 及市場預估的 5.12%，7 月出口年增率 19.33%，為去年 10 月來新高，8 月日經製造業 PMI 為 51.9，為 2015 年 9 月開始有數據以來的歷史高位，經濟成長動能依舊強勁。此外，彭博預估雅加達綜合指數今年底股利率為 2.3%，創 2008 年以來新高，且遠優於過去 5 年平均的 1.96%，深具投資價值。

警語：

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之個別企業僅為說明之用，並非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。