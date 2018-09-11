雷曼破產10年後 市場準備好迎接下一場全球金融危機？

當年金融危機的救市三人「聯準會 (Fed) 主席伯南奇 (Ben S. Bernanke)、美國前財長蓋特納 (Timothy F. Geithner) 和鮑爾森 (Henry M. Paulson Jr.)」，近期於《紐約時報》聯合撰文，探討如何因應下一輪金融危機？

他們在文中指出，政策制定者並未把一切處理得盡善盡美，並擔憂：市場面對下一個全球金融危機，隨著時間推移，當前工具的防禦性逐漸失效，並可能在會在管制較弱的環節中出現問題。

聯準會 (Fed) 主席伯南奇 (上圖)、蓋特納、鮑爾森近期撰文探討如何應對下一輪金融危機？(圖：AFP)

他們在文中回顧，金融危機後，美國政策制定者的後續處理。金融危機爆發後，美國積極推出一連串的金融監管改革。

作為最後貸款人角色的美國聯準會 (Fed) 於 2009 年推出量化寬鬆 (QE) 貨幣政策，美國財政部為投資者提供擔保，力阻貨幣市場基金擠兌，並且與房利美 (Fannie Mae)、房地美 (Freddie. Mac) 兩大房貸機構和聯準會合作，企圖阻止重要金融公司倒閉。美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 為銀行的債務提供擔保。

此外，國會積極改革有限的監管權力，讓總統、共和黨和民主黨與監管機構協力合作，防止金融體系崩潰，避免再次出現大蕭條。更重要的是，國會為銀行系統提供資金，使信貸流動正常化；為住房和抵押貸款市場提供支援，並授權實施強有力的財政刺激措施，最終促使美國景氣復甦。

他們呼籲，為了預防下一次金融危機到來，財政部和金融監管者們需要準備好足夠的滅火工具。

國會向監管機構推出新的機構，如有序清算機構能協助管理倒下的金融機構，但走過金融危機後數年，國會奪走 FDIC、Fed 和財政部使用的一些強大工具引發他們的擔憂。

例如，FDIC 無法對銀行債務提供全面擔保、Fed 緊急貸款權利受限，財政部無法重複對貨幣市場基金作擔保等都是因應 2008 金融危機的重要工具，如今卻已不復見。

他們表示理解國會因政治考量而取消這些具有爭議的工具，因為制止這些危機所必需的政策總是在政治上不受歡迎，但也警示，若無這些預防性工具，會促使美國付出更大的經濟成本。

他們疾呼，面對撲滅下一場金融大火，這些工具是金融「消防員」重要的緊急應變能力。