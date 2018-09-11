美股盤中─ 傳中國將要求WTO批准制裁美國 四大指數開盤走跌

據傳中國下週將要求 WTO 批准制裁美國，因美國未遵守 WTO 對傾銷稅的仲裁，受此消息影響，今 (11) 日美股四大指數開盤齊跌。

台北時間週二晚間 9 點 46 分左右，美股四大指數：

• 道瓊工業平均指數下跌 0.25%，暫報 25791.56 點。

• 那斯達克指數下挫 0.05%，暫報 7917.60 點。

• S&P 500 指數走跌 0.19%，暫報 2883.06 點。

• 費城半導體指數挫跌 0.60%，暫報 1367.46 點。

週二曝光的 WTO 議程顯示，中國下週將要求 WTO 批准制裁美國，因美國未遵守 WTO 對美國傾銷稅的仲裁。

受到美中貿易戰升溫影響，週二 (11 日) 開拓重工 (CAT-US) 下跌 0.73%，暫報每股 141.06 美元；波音股價下跌 0.12%，暫報每股 341.33 美元。

野村證券分析師下調特斯拉 (TSLA-US) 股票評級，特斯拉股價開盤後下跌 2.73%，暫報每股 277.71 美元。

反觀 Nike(NKE-US) 受到升評的激勵，週二 (11 日) 股價上揚 1.17%，暫報每股 83.06 美元。

日商瑞薩電子 (Renesas Technology) 週二 (11 日) 宣布將以 67 億美元收購美國晶片商 Integrated Device Technology (IDT-US)。受此消息激勵，Integrated Device Technology 週二 (11 日) 股價開紅，上漲 0.19%，暫報每股 5.30 美元。