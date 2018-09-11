7690架新機需求！波音將大啖中國航空市場？

波音公司 (BA-US) 於週二 (11 日) 宣布提高中國飛機市場的需求預測，預估中國航空業將在未來 20 年內購買 7690 架新飛機，總額上看 1.2 兆美元，以滿足不斷成長的消費者和企業航空旅行需求。

美國飛機製造商波音公司最新公布的預測較先前提高了 6.2%。波音商用飛機營銷副總裁 Randy Tinseth 表示:「中國市場需求的成長可以歸功於中國不斷增加的中產階級。在過去 10 年裡，中產階級增加了兩倍以上，預計在未來 10 年內將再次翻倍。」

波音及其歐洲競爭對手空中巴士 (AIR-US) 近期積極爭取中國市場。中國地區近年來在航空需求市場上成長最快，市占率不斷攀升。波音目前在中國設有兩家裝配工廠。

波音預測，到 2037 年，中國的機隊將佔全球商用飛機機隊的 18%，高於目前的 15%，並預測中國將需要投資超過 1.5 兆美元的商業服務來支持龐大的機隊。

未來 20 年，7,690 架新飛機訂單中將有四分之三來自窄體客機，而目前，中國的寬體機隊還需要 1,620 架新飛機，屆時，中國的寬體機隊規模將增加到現在的三倍。

到目前為止，波音在美國和中國之間的持續貿易戰中並未受到太大衝擊。雖然美國總統川普威脅要對幾乎所有中國進口到美國的商品徵收關稅，但大型飛機目前已被排除在中國的報復性關稅清單之外。