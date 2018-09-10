本週操盤筆記 (0910-0914)

1. 蘋果年度新機發表會：

台北時間週四 (13 日) 凌晨 1 時許，蘋果將發布 2018 年新款 iPhone，據知名蘋果分析師郭明錤預測，本次蘋果將發布兩款 OLED 版本 iPhone 新機，尺寸分別為 6.5 吋及 5.8 吋；同時蘋果亦將發布 6.1 吋的 LCD 版本 iPhone，這款 LCD 版本 iPhone 將是 iPhone 8 之後繼機。

而除了眾所期待的 iPhone 以外，蘋果也可望將公布全新設計的 Apple Watch Series 4、新款 iPad Pro、新款 Mac mini 和全新 Mac 系列機種；軟體方面，蘋果則可望發布 macOS Mojave、iOS 12、tvOS 12 和 watchOS 5 等軟體更新。

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2. 中國 M2 貨幣供給量：

上月中國 7 月份 M2 貨幣供給量年增率，雖是優於市場預期的 8.5%，並高於 6 月的歷史低點 8.0%；但另一方面，中國 7 月 M1 貨幣增速則是大幅降至 5.1%，遠低於市場預期的 6.6%。

考量到目前中國整體融資規模仍是落在低點，再加上中國 7 月份 M1 增速大幅下滑，與 M2 背離，顯示目前中國實體經濟仍有著「融資難」的隱憂。

市場經濟學家分析，中國人行 (PBoC) 願意放手讓 M2 貨幣增速上行，這顯示了「寬信用」的政策預期已進一步釋放，但貨幣政策要傳導到實體經濟，仍有一定時間差。

3. 歐洲央行 9 月利率會議：

歐洲央行 (ECB) 將於週四 (13 日) 召開 9 月份利率會議，目前市場預期歐洲央行仍將維持利率不變，繼續維持低利率以支撐通膨上行。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 曾於上月利率會議表示，對目前歐元區經濟狀況表示滿意，預計 2018 下半年經濟強勁增長。

而談到眾所矚目的貿易戰部分，德拉吉則認為，雖然歐盟和美國就貿易問題達成協議暫時停戰，但德拉吉態度還是偏向謹慎，認為貿易風險依舊顯著。

4. 俄羅斯央行 9 月利率會議：

俄羅斯央行已於 4 月份中止寬鬆政策，但目前俄羅斯受到美國制裁影響，俄羅斯盧布持續大幅貶值，市場經濟學家認為，俄羅斯通膨將可能隨之加速攀升，使俄羅斯央行升息的可能性提升。

雖然此前俄羅斯總理梅德維傑夫 (Dmitry Medvedev) 曾施壓俄國央行降息，盼望通過降息來達成經濟增長目標，但俄國央行總裁烏琳娜 (Elvira Nabiullina) 之想法卻與梅德維傑夫大相逕庭，烏琳娜近期已多次暗示準備升息，烏琳娜強調，俄國沒有太多因素支持降息。