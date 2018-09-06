重磅研報：新iPhone無助銷量 但平均售價ASP將全面提升

KeyBanc Capital Markets 週二 (4 日) 的研究報告指出，消費者將願意為更大螢幕的 iPhone 支付較高的價格，蘋果 (AAPL-US) 預計在今年下旬發表新款 iPhone，預期平均售價將再度被推升，但可能無法複製過去幾次 iPhone 新機推出後銷量大增，估計本次 9 月將發表的 iPhone 新機，只能幫助 iPhone 銷量微幅增長。

KeyBanc Capital Markets 的分析師 Andy Hargreaves 指出：「在過去 6 年中，螢幕尺寸總是能夠同時提升銷售量和定價能力，這點在 iPhone 6 週期中很明顯，當時的螢幕尺寸提升了定價和銷量，而在 iPhone X 週期中，在手機尺寸類似的情況下，螢幕變得更大，使定價得以提升。」

螢幕尺寸為提升售價的重要因素

KeyBanc 對蘋果的評級為「持有」，5 日蘋果收盤價格為 226.87 美元。KeyBanc 預期蘋果在 9 月 12 日的新機發表會上，將介紹三款新 iPhone，其中兩款手機的螢幕將大於 6 吋。

蘋果股價日線走勢圖

KeyBanc 看好螢幕較大的 iPhone 可推升平均售價，但在 iPhone 螢幕技術方面，他們認為，手機螢幕為 LCD 或是 OLED 面板，對消費者來說可能不會有太大差別，因兩種螢幕皆提供「高質量的體驗」。



Andy Hargreaves 寫道：「我們預期，無邊框螢幕的 LCD iPhone 和更大螢幕尺寸的 OLED iPhone，在 2019 年財年的 iPhone 週期，將穩定推動定價能力。」

而談到銷量部分，Andy Hargreaves 表示：「考量到高端智慧型手機市場已經飽和，因此我們預計，iPhone 的銷售量不會出現顯著增長，但我們預計新款 LCD 螢幕的 iPhone 價格，將高於 iPhone 8/8 + 的平均售價，而新款 OLED iPhone 的價格，售價將高於目前的 iPhone X。」

以下為 KeyBanc 分析師對新款 iPhone 的訂價預期：

5.8 吋 OLED iPhone：可能名稱 iPhone XS，預期售價 949 美元起

6.5 吋 OLED iPhone：可能名稱 iPhone XS+，預期售價 1049 美元起

6.1 吋 LCD iPhone：可能名稱 iPhone 9，預期售價 749 美元起

Hargreaves 認為，iPhone 平均售價提升，為蘋果 2019 財年營收與利潤的助力。

IPhone 未來隱憂

KeyBanc 指出，以可裝進口袋的大小來說，iPhone 的尺寸已達到上限，因此未來將無法再以螢幕尺寸為賣點吸引消費者。同一時間，分析師認為，短期間內，硬體上很難再出現突破性功能，這代表著，iPhone 定價可能已達上限。