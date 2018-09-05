蘋果鐵嘴郭明錤：2019年蘋果iPhone將不會採用指紋辨識

據知名蘋果分析師郭明錤週二 (4 日) 晚間發布的報告表示，蘋果 (AAPL-US) 並不打算在明年的 iPhone 上重新加入指紋識別功能。他認為 2019 年 iPhone 將不會使用 FOD 指紋辨識技術，相反，蘋果可能會繼續使用 TrueDepth Camera System 的技術來搭載 Face ID 功能作為 iPhone 和其他蘋果裝置的生物識別身份驗證方法。
據郭明錤表示，相較蘋果著重在 Face ID 辨識，Android 製造商熱衷於使用指紋作為與 iPhone 產生差異化的方式，可能原因如下：
- (1) 用戶對 iPhone 的反饋低於預期。
- (2) 第一款 Android 採用 FOD 技術的智慧手機 Vivo(VIVO-US) 的 X21 FOD 用戶回饋高於預期。
- (3)FOD 是全螢幕設計高階智慧手機所需的最佳指紋識別解決方案。
分析師曾於去年表示，Android 製造商距離 iPhone 的先進 Face ID 技術還有幾年的時間。三星 (005930-KR) 已經採用過臉部識別技術，但並不像是蘋果的安全 3D 版本，這可能是 Android 廠商專注於指紋辨識技術的另一個原因。
受益於 Vivo 推出 FOD 產品的成功，以及超聲波與光學技術的突破性進展，在接下來的一年中，郭明錤預計將有越來越多的 Android 製造商採用屏下指紋辨識功能，搭載超聲波與光學指紋辨識技術的智慧手機市場滲透率會大幅提升，近期各大 Android 系統的品牌也都在引進屏下指紋辨識技術，預期這將相關零組件成本減少並且將改變使用者體驗。
據傳，蘋果的主要競爭對手之一，三星預計將在 2019 年第一季推出 Galaxy S10，該款手機預期也將採用 FOD 指紋辨識技術。