蘋果鐵嘴郭明錤：2019年蘋果iPhone將不會採用指紋辨識

據知名蘋果分析師郭明錤週二 (4 日) 晚間發布的報告表示，蘋果 (AAPL-US) 並不打算在明年的 iPhone 上重新加入指紋識別功能。他認為 2019 年 iPhone 將不會使用 FOD 指紋辨識技術，相反，蘋果可能會繼續使用 TrueDepth Camera System 的技術來搭載 Face ID 功能作為 iPhone 和其他蘋果裝置的生物識別身份驗證方法。

據郭明錤表示，相較蘋果著重在 Face ID 辨識，Android 製造商熱衷於使用指紋作為與 iPhone 產生差異化的方式，可能原因如下：

(1) 用戶對 iPhone 的反饋低於預期。

(2) 第一款 Android 採用 FOD 技術的智慧手機 Vivo(VIVO-US) 的 X21 FOD 用戶回饋高於預期。

(3)FOD 是全螢幕設計高階智慧手機所需的最佳指紋識別解決方案。

分析師曾於去年表示，Android 製造商距離 iPhone 的先進 Face ID 技術還有幾年的時間。三星 (005930-KR) 已經採用過臉部識別技術，但並不像是蘋果的安全 3D 版本，這可能是 Android 廠商專注於指紋辨識技術的另一個原因。

受益於 Vivo 推出 FOD 產品的成功，以及超聲波與光學技術的突破性進展，在接下來的一年中，郭明錤預計將有越來越多的 Android 製造商採用屏下指紋辨識功能，搭載超聲波與光學指紋辨識技術的智慧手機市場滲透率會大幅提升，近期各大 Android 系統的品牌也都在引進屏下指紋辨識技術，預期這將相關零組件成本減少並且將改變使用者體驗。

據傳，蘋果的主要競爭對手之一，三星預計將在 2019 年第一季推出 Galaxy S10，該款手機預期也將採用 FOD 指紋辨識技術。