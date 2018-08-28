蘋果新iPhone將上市 郭明錤發布3大新預測 看好這版本將帶動換機需求

眾所矚目的蘋果新一代 iPhone 即將問世，天風國際證券研究與策略部總監郭明錤也發表最新看法，除對新款 iPhone 規格、成本結構與發布日作出預測更新，也看好 6.1 吋 LCD 版本因性價比較高，將帶動更強的換機需求，點名可成、美律、聯德、欣興與頎邦等供應鏈可望受惠。

郭明錤預測，蘋果可能在 9 月 9 日當週發表 3 款新 iPhone，與外界推估 9 月 12 日相差不遠，不過他指出 6.5 吋、5.8 吋 2 款 OLED 版本將在 9 月發售，但新款 6.1 吋 LCD 版本因生產時程較晚，故發售時間可能較晚。

他也指出，新款 6.5 吋 OLED 與 6.1 吋 LCD 機種均有單卡與雙卡版本，但僅在中國等部分市場發售；新款 5.8 吋 OLED iPhone 則為單卡，雖支援 eSIM 但不啟動。

此外，他認為 6.1 吋 LCD iPhone 為 iPhone 8 後繼機，而非 iPhone SE 升級版，故搭載 A12 處理器，加上因售價低於 700 美元且具備全新設計，故能較去年下半年的 iPhone X 與 iPhone 8 系列帶動更強的換機需求，預估新款 6.1 吋 LCD iPhone 佔今年下半年 50-55%、到明年上半年比重更將提升至 65-70%。

至於 Apple Pencil 因目前仍無法提供 iPhone 使用者良好體驗，他也預估新款 iPhone 支援 Apple Pencil 機會不高。

郭明錤也點名，6.1 吋 LCD iPhone 主要受惠廠商，台廠包括可成 (2474-TW)、聯德 (4912-TW)、美律 (2439-TW)、欣興 (3037-TW)、頎邦 (6147-TW)，他認為受惠產品組合轉佳、與更強的換機需求，iPhone 供應鏈的營運動能自 8 月開始將會明顯轉強，並在今年第四季達到高峰