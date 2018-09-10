美股投資人的最新恐懼：新興市場崩盤帶來危機蔓延

全球主要股票市場進入動盪，雖然這把火還未燒到美國，不過分析師愈來愈擔心，這波由新興市場燒出的問題，美股最終也難以逃脫。

新興經濟體面臨許多問題，包括特定國家的困境，如南非經濟衰退、土耳其債務和通膨高漲，巴西政治不確定性以及阿根廷央行將利率提高至 60% 的危機。

更廣泛來看，許多新興市場的難題，來自於美元升值的壓力。這些新興市場借入美元，然後面臨以本國貨幣償還債務的成本飆高。

美國與其他國家展開貿易戰，特別是與中國的爭端，只會加劇這種動盪，讓投資人為了避險而買入更多美元。貿易戰的威脅始終未消失，即使他們有時會降級到次要地位。

美元走升是問題關鍵

JPMorgan 在近日的報告中指出，全球投資人似乎一直處於「避險」模式，愈來愈關注新興市場的蔓延和溢出效應、美元升值以及美國利率上升的影響。投資人展望未來，目前更疑慮，新興市場是否已到低接的時機，或者這是個「價值陷阱」。

TS Lombard 宏觀戰略主管 Jon Harrison 表示，他對新興市場持「強烈負面看法」，理由是「危機疊加危機」的傳染風險。他認為，正在升級的美中貿易衝突，對全球經濟增長構成最大威脅。中國的回應可能包括讓人民幣大幅貶值，這將導致嚴重的市場混亂。

新興國家面臨流動性、政治與貿易戰風險。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 指出，人們擔心市場會像 1997-98 年，危機最終蔓延。當年新興市場崩盤，最後也無法避免傷及華爾街。

美國與新興市場差異拉大

MSCI 新興市場指數上週四來到熊市，Vanguard FTSE 新興市場 ETF 上週下跌 3.3%，是今年 3 月以來最糟的單週表現，年初以來跌幅已達 11.5%。

相對之下，至少到目前為止，危機並未到達美國。美國主要指數仍在歷史高點附近，即使上週下滑，納斯達克指數今年以來仍有近 15% 的漲勢。

貝萊德 (BlackRock) 全球首席投資策略師 Richard Turnill 認為，宏觀經濟不確定性持續時間愈長，商業信心受到削弱投資支出的風險就愈大，風險資產的定價已經遭到嚴重打擊，而短期內不確定性預計仍會持續。

今年美國和新興市場股票表現之間的差異非常明顯。據 Bespoke 投資集團數據顯示，新興市場與美國之間的差異處於 14 年來最高，雖然這種極端稍有減少，但德意志銀行的報告認為，新興市場問題嚴重，短期難見起色。

關注聯準會是否有動作

許多機構仍然樂觀地看待新興市場可能反彈，特別是如果貿易戰情勢變得更加和緩。週五，富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 將對新興市場的看法，從中立調升至有利 (favorable)，主要是認為下跌已經超過基本面。

聯準會的回應，是接下來許多人關注的重點。理論上看，聯準會可以出手救援，放慢升息速度，以幫助平穩新興市場。Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 認為，聯準會並不希望引發新興市場危機，因此可能有所動作。