〈解密iPhone〉iPhone師兄你好：1993年的八位元智慧手機

iPhone 的出現，翻轉了手機的命運，也改變了我們的行為模式。如今手機是人們獲得資訊、溝通與娛樂的主要窗口。但與其說 iPhone 是個發明，「倒不如說它是一種技術的彙編與成功的聰明包裝。」《解密 iPhone》梳理了如今我們習以為常各種功能最初的靈感來源、技術演進，原來早在 iPhone 誕生 15 年前，智慧手機就已面世。

有一天，一家舉世聞名的科技公司裡有個眼光獨到的創新者，認為通訊的未來在於結合行動電話與計算能力。他相信，關鍵是確保這個新裝置能憑直覺運作，讓使用者一拿起來便有如見故人的感覺。它要有以手指頭控制裝置的觸控螢幕，還要有容易駕馭的主螢幕，上面滿滿都是敲一下便能啟動的圖示。它要能上網和收發電子郵件，還要有遊戲跟應用程式（app）。

不過，第一步仍然是及時做出一款原型機，在一個盛大的場合公開展示，炫耀給全世界看，讓媒體把焦點都鎖定在他身上。為了趕上截止期限，這位夢想家把團隊逼到崩潰邊緣，緊張的氣氛高漲，技術失敗，再努力，然後再失敗。在盛大展示那天，奇蹟出現，這個新型混血機勉力上場了。

創新者步入鎂光燈下，保證這是一支即將翻轉世界的手機。

智慧型手機於焉問世。

那一年是 1993 年。

這位有遠見的發明家是法蘭克．卡諾瓦二世（Frank Canova Jr.），在 IBM 位於佛羅里達州博卡拉頓市（Boca Raton）的實驗室當工程師。世上公認的第一支智慧型手機：1992 年的賽門個人通訊器（Simon Personal Communicator），就是由卡諾瓦所構想、製作原型並取得專利的。那是在全球資訊網（World Wide Web）對大眾公開的前一年 (譯注：全球資訊網是在 1991 年對大眾公開，所以此處應為作者筆誤)，賈伯斯帶著 iPhone 首度亮相的十五年前。

「我真的不把 iPhone 看成是發明，倒不如說它是一種技術的彙編與成功的聰明包裝。」電腦歷史博物館（Computer History Museum）收藏了世界上最多的電腦相關展品，館長克里斯．加西亞（Chris Garcia）說：「iPhone 是一種匯流科技（confluence technology），而非哪個領域的創新。」

智慧型手機最根本的創新，是把一台電腦放進家家戶戶都能取得的裝備裡：電話。為了讓電話變聰明而做的選擇，譬如使用觸控介面和前台應用程式，將對現代世界的形塑帶來重大影響，而這些根基都是在二十多年前就打好的。

到了 1994 年，卡諾瓦不但為 IBM 發明了一支預見 iPhone 大部分核心功能的智慧型手機，而且還成功上市。第二代賽門機「霓虹」（Neon）雖然功敗垂成，不過你旋轉手機時，它的螢幕已經可以跟著旋轉，這正是 iPhone 的招牌功能。然而今天，賽門機只是計算機歷史裡一個令人好奇的注腳。問題來了：賽門機為什麼沒能成為第一支 iPhone ？

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賽門機發出清晰的嗶嗶聲，很有 1990 年代風格，卡諾瓦笑著說：「這是一台電腦，所以要開機。」黃綠色的液晶顯示螢幕亮了起來，當我觸碰上面的圖示，譬如通訊錄好了，就會開啟新的應用程式。電池只能撐個幾秒鐘，所以電源線要一直插著，除此之外，它的運作很順暢。數字鍵盤的反應靈敏，手機上還有移動方塊遊戲。果不其然，它給人的感覺就像一支八位元的 iPhone。

「這就是賽門機，」他說：「在這支機子問世前一年，我們做出原型機。為了做技術展示，我寫出一大堆應用程式，因為我們有各式各樣天馬行空的東西想要放進來，我放了一張地圖、全球定位系統、股票報價。我們有個應用程式在管理這一堆東西；我們還有遊戲。」那時還沒有雲端應用，大容量硬碟也體積龐大到塞不進手機裡，所以很多應用程式無法放進機器本身，因此計畫要設計一個支援擴充卡的系統，插上去就可以啟動 GPS 之類的功能。他提出來的是一種老派的實體版應用程式商店（app store）。

卡諾瓦從佛羅里達理工學院畢業，取得電機工程的學位後，便到 IBM 工作，在公司做了十六年，因為同時精通軟硬體，所以一路晉升。1980 年代，他加入一個「先進研究組」，該團隊負責設計製造 IBM 的第一台筆記型電腦，而且愈小愈好。「其中有個目標是做出一台可以放進襯衫口袋裡的電腦。」卡諾瓦說。

可是研究人員並沒有把電腦做得那麼小的技術。正當筆記型電腦專案碰到撞牆期的時候，IBM 的一個鄰居在偶然之下給了團隊一個契機。卡諾瓦說：「在博卡拉頓市，摩托羅拉公司（Motorola）就跟我們在同一條街上。那是個很大的工廠，製造各種無線產品。他們那個時候很紅。」不誇張的說，在 1990 年代初期，摩托羅拉是世界上最大的手機業者，當時他們的佛羅里達分公司有個不尋常的經營理念，有興趣跟 IBM 協同合作並且分享筆記。工程師們開始研究如何結合兩大科技巨頭的產品線。「每個人都在思考，怎樣把無線電放進一台桌上型電腦裡面？」

可是卡諾瓦的雄心壯志不只於此。「我馬上就看懂了。不對，你根本不會想要一個看起來像電腦的東西。如果要做無線電的話，你想要可以帶著走的。你想要握在手上，你希望它能直接體驗。既然如此，你的拇指可以拿來幹嘛？每次想做什麼事情的時候，你不想用挑選的，也不要輸入指令，但是在 DOS 時代程式就是這樣啟動的。」卡諾瓦不知道該把這玩意叫做什麼，不過，他想做的其實是一支智慧型手機。

「我們想找摩托羅拉一起來做個專案，實際上就是個智慧型手機專案，但是摩托羅拉不要。基本上，他們的意思是：『我們對你這個不太可靠的點子沒有把握。』」卡諾瓦說。不過，他們同意擔任幕後支援，提供卡諾瓦的團隊最新的機款。「我們得抹去上面的名字，把摩托羅拉的標誌塗掉，因為那時候我們是用他們的元件做出第一支智慧型手機的原型。」

摩托羅拉不希望跟世上第一支智慧型手機有所牽扯，不久後，IBM 顯然也想打退堂鼓。「說實話，IBM 對這門生意並不感興趣。」卡諾瓦告訴我。不過，他深信自己已經挖掘到某個石破天驚的核心，只需資金來證明此事。他已經說服一個業務經理站出來支持賽門機，不過那位經理還是得說服他的老闆。

「他的推銷方式，」卡諾瓦說：「是叫我給他智慧型手機可以做什麼的清單。然後他拿了一個裝著各式各樣玩具的大袋子，走過去找我們分公司的大老闆，他說：『是這樣的，我們需要資金，用來做一個可以做到一堆事情的玩意。』然後，他拉出一台計算機、一台 GPS 無線電；還有一本大大的書跟地圖，並說：『它裡面有這個，還有這個。』然後說：『你知道，所有這些都會放進單一裝置裡面，不是一大堆各自分開的東西。』」

這樁也是發生在 1992 年的「單一裝置」表演奏效了。卡諾瓦的團隊拿到資金，匆忙造出一台可以運作的原型機，在當時的大型商展 COMDEX 未來科技攤位上展示。團隊的工作時間長到連卡諾瓦的新生兒都變成實驗室常客，新手爸爸唯一可以擠出時間跟小孩相處的做法，就是把他帶到辦公室去。

閃電戰術成功。專案短暫博得媒體喝采，IBM 挹注更多資源給卡諾瓦的團隊。「對我來說，把那個介面做到像拿起電話就可以用那麼簡單，是很基本重要的。」卡諾瓦這麼說，而 IBM 在做的就是這件事情。

摘自：商周出版《解密 iPhone》

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