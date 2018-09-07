【馮冠華專欄】政策市場難以操作

9 月 7 日推介 - 昆侖能源（135）。

1）上日港股市況總結：恆指週四繼續走低。指數在低開 174 點後曾因 A 股反彈而倒升，但午後 A 股轉弱並跌破 2700 點，加上傳出騰訊（700）會為其王牌遊戲進行實名制，恆指在騰訊再走低下曾大跌逾 400 點，並創今年新低的 26818 點。收市前跌幅收窄，最終報今年收市新低的 26975 點，下跌 270 點。大市成交額上升約 10% 至 1050 億。滬深港通成交金額也上升約 12% 至 84 億；流向仍為淨流入，金額約 5.2 億。藍籌股 12 升 37 跌 1 持平。

板塊方面，石油股受國務院昨日發布《促進天然氣協調穩定發展的若幹意見》而做好。中資電訊股表現也不俗，相反，澳門博彩、物管、手遊、教育及醫藥則較弱。做空方面，佔大市成交上升至 8 月 24 日後的新高 15.6%。牛熊証街貨最新比重為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區在 28000-28149，牛証分散在 26450-26849。

簡評：雖然恆指週四下跌，但情況沒有週三那麼一面倒，個別亞太區市場也有反彈。騰訊遊戲進行實名制，筆者認為不可輕視，甚至極之不安心；因部分玩家必會反感，更不排除有些玩家是一人多號，收入的實際影響可能不少。高估值股遇不明朗前景，調整幅度可以頗大。週五收市後恆指及國指成份股和比重會作調整，騰訊在兩個指數的比重均會提高，盈富基金（2800）等會是週五騰訊的買家，也可能是給予最後的逃生門。

昆侖能源（135）是少數能在這兩天逆市做好的公司，中期業績已經顯示其天然氣業務的爆發力，國務院的報告可能預示未來再有政策扶持天然氣板塊，可持續關注。華潤燃氣（1193）、中國燃氣（384）、北京控股（392）、天倫燃氣（1600）及新奧能源（2688）是其他的選擇。執筆時還未看到貿易戰的消息，無新聞是好新聞，或許這會給恆指今天一點反彈的空間。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週四繼續個別發展，科技股再度走弱，道指收升 20 點但標指和納指則分別下跌 0.37% 及 0.91%。美滙指數輕微回落至 95.02，十年期國債債息也回至 2.879。紐約期油上升 0.15%。港股 ADR 反彈 81 點，相當於恆指 27055 點水平，當中騰訊反彈逾 1.1%，折合港元 $317.98。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

龍源電力（916）公布，8 月完成發電量按年減少 2.2%。其中，風電增加 2.46%，火電減少 12.17%，其他可再生能源發電量減少 15.24%。

吉利汽車（175）公布，8 月總銷量按年增長約 30%，按月增長約 4%；當中，約 1.04 萬部為新能源和電氣化汽車。比亞迪（1211）也公布，8 月合計汽車銷量按月增 12.14%。

長和（1）連續第三日回購股份。昨天以每股 89.05 元至 89.55 元，回購 28.8 萬股，作價 2571.97 萬元。

4) 新股訊息 ：

本港第二間「同股不同權」股份美團點評（3690）今天起招股，每股招股價介乎 60 元至 72 元，每手 100 股。9 月 20 日正式上市。

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