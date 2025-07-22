鉅亨網編譯段智恆 2025-07-22 02:40

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根據外媒周一 (21 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 分析師表示，儘管面臨關稅政策變動，蘋果 (AAPL-US) 預計 7 月 31 日公布的第三季財報 (截至 6 月底) 仍有望優於市場預期，營收與多項產品銷售數據皆可望交出亮眼成績。

關稅無礙財報！大摩喊多蘋果Q3營收 拚年增近6%(圖：REUTERS/TPG)

外界正密切觀察該公司在進出口政策變動背景下的營運表現。摩根士丹利在給投資人的最新報告中指出，蘋果產品線表現普遍穩健，匯率效益亦提供額外動能，整體營收預估將年增 5.8%，達到 907 億美元。

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iPhone 銷量與平均售價同步上揚

摩根士丹利上調 iPhone 預估數據，認為其出貨量與平均售價 (ASP) 皆優於市場共識，對整體營收帶來正面助力。iPad 與 Mac 銷售預估也分別調升至年增 9% 與 1%。

先前投資人對於蘋果在 Q2 財報會議中未提供服務 (Services) 部門指引，以及 4 月 30 日 App Store 禁令所帶來的不確定性頗感憂慮。不過，摩根士丹利並不認為這會對 6 月底止一季造成實質影響，並將服務營收年增預估上修至 11.6%，連續第八季達到 10% 以上的成長；App Store 本身的年增率也預估落在 11.6%。

AI 布局漸進、關稅壓力仍可控

展望第四季 (截至 9 月底)，該行認為成長將「觸底」但仍維持正數，並調高預估營收自 957 億美元至 965 億美元，每股獲利則自 1.56 美元上修至 1.61 美元。這主要反映美元走強、Mac 與 iPad 生產展望提升，以及服務業務動能轉強等因素。

摩根士丹利亦將蘋果毛利率預估從 45.3% 上調至 46.1%，並考量約 15 億美元的關稅成本。不過該行認為此成本尚屬可控，對整體財報衝擊有限。

至於備受矚目的人工智慧 (AI) 發展，摩根士丹利警告投資人不宜對蘋果智慧系統 Apple Intelligence 的近期進展抱有太高期待，該項目尚未完全定案，且蘋果並無意透過收購 AI 搜尋引擎與 Google(GOOGL-US)競爭，而是專注打造整合語音助理 Siri 的本地大型語言模型 (LLM) 平台，並搭配第三方白標技術。

摩根士丹利認為，外界低估了蘋果 AI 策略的潛力，僅因其步調相對保守、缺乏與 Google、Meta(META-US)或亞馬遜 (AMZN-US) 等對手的直接競爭話題。該行亦不預期蘋果將在 2026 年前公布更多 Apple Intelligence 時程細節，也不預期會提供中國市場進展。