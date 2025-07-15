鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-15 02:30

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綜合外媒周一 (14 日) 報導，隨著蘋果 (AAPL-US) 預計於 9 月發表 iPhone 17 系列，相關爆料消息也越來越多。近日知名爆料人士狄克森 (Sonny Dickson) 於社群平台 X 分享一組據稱為 iPhone 17 系列鏡頭保護蓋的照片，揭露即將登場的新機種可能配色，其中最吸睛的莫過於 iPhone 17 Pro 傳出將加入一款全新「橘色」版本。

爆料：iPhone 17 Pro傳將新增橘色款 蘋果罕見選色掀話題(概念圖：擷取自MacRumors)

狄克森公布的照片中，可見數組設計用於主鏡頭區域的保護蓋，並根據顏色對應 iPhone 各型號的預期配色。根據爆料內容，iPhone 17 標準款預計提供黑色、灰色、銀色、淺藍、淺綠與淺紫六種配色；iPhone 17 Air 則可能有黑色、銀色、藍灰與淺金共四色；至於高階的 iPhone 17 Pro 與 Pro Max，則被爆料將有黑色、灰色、銀色、深藍與橘色共五種選項。

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圖：擷取自《AppleInsider》

其中，橘色是目前為止蘋果未曾在 iPhone 上推出過的全新色系。狄克森推測，這款新色可能是介於「深金」與「銅色」之間的調性，有望為 iPhone Pro 系列帶來前所未有的視覺風格。

狄克森長期追蹤蘋果未發表產品動態，其過往爆料紀錄頗具準確性，包括提前流出 iPhone 16 模型機與正確的螢幕尺寸。不過，他這次未明確說明爆料圖片的來源或是否為蘋果已最終定案的配色。

除了 狄克森，其他爆料者如 Majin Bu 與 yeux1122 也先後釋出 iPhone 17 系列的顏色傳聞，其中 Sky Blue(天空藍)、淺金與淺紫等色也多次出現。這些消息大多來自鏡頭保護蓋零組件的外流，與過去預測蘋果新機配色的模式類似。

雖然新色彩並非如硬體規格或新功能般重大，但對許多消費者與果粉來說，蘋果的配色變化仍是觀察新品亮點的重要指標之一。尤其 Pro 系列常主打低調沉穩的色調，若真如爆料般加入橘色，勢必會引發不少話題。