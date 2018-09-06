高盛：牛熊市指標閃爍紅燈 未來長期低回報難以避免

近 1 年之前，高盛 (Goldman Sachs) 的「熊市風險指標 (Bear Market Risk Indicator)」來到 67%，相當於 2000 年及 2007 年崩盤前的水準，高盛因而提出預警，但美股非但沒有進入熊市，反而在川普的財政刺激之下，持續上漲至歷史新高。

據《Zero Hedge》報導，近日高盛分析師 Peter Oppenheimer 重新檢查使用的各種變數，將採用的指標改命名為「牛市 / 熊市風險指標」，再次進行分析之後，發現熊市的風險已高達 75%，處於「紅燈」區域，遠遠高出 2000 年和 2007 年崩盤前的水位。

牛熊指標升至 75%(圖表取自 Zero Hedge)

高盛不得不再次警告：「我們的牛市 / 熊市指標正在閃爍紅燈。」

5 年期回報預計為負

如果比較高盛採用的指標與未來 5 年報酬率的關係，將發現高度的負相關，由圖表上看，現在進場投資，5 年後將為負報酬。

5 年回報率恐為負值 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛認為，接下來可能出現兩種下跌情況，一是「宣洩的熊市 (Cathartic bear)」，股市直線下挫，另一種可能是長時間的緩慢的低回報，高盛更傾向於後者。

高盛指出，過去指標達到現在水準時，典型的結果就是宣洩熊市，可能由利率上升與高通膨所引發，不過這樣的熊市急跌，接下來也可能因市場重新估值，而出現強勁的復甦。另外一種，就是長期的低迷，很難見到明確的市場方向。

高盛認為，這種長期低回報的可能性更高，理由有二：

一是在目前指標的各項變數中，其他的因素表現較合理，而估值卻顯得誇大，這很大程度是因為非常寬鬆的貨幣政策和低債券殖利率所造成；此外，在過去幾個周期裡，通貨膨脹及利率的上漲對熊市風險的上升，發揮重要的作用。只要菲利普斯曲線仍然像現在一樣平，勞動力市場將繼續強勁，而不會出現因利率收緊而引發經濟衰退的風險。

股市估值並不合理 (圖表取自 Zero Hedge)

長期擴張會長什麼樣子？高盛指出，例如 1992 年至今的澳洲、1992 年至 2008 年的英國、1992 年至 2008 年的加拿大、以及 1975 年至 1992 年的日本，都是長經濟周期的例子。

衰退機率低但將見長期停滯

高盛經濟學家使用 20 個先進國家的經濟和金融數據，來估算美國經濟衰退的可能性，認為未來 1 年美國經濟衰退的可能性在 10% 以下，而未來 2 年發生的機率，僅略高於 20%，低於長期歷史平均。

高盛指出，在缺乏經濟衰退的情況下，出現突如其來熊市的可能性非常小，經濟增長時股市的價格通常還是會上漲。

因此高盛認為，儘管牛 / 熊市指標閃爍紅燈，接下來見到崩盤的可能性並不高，但是更容易見到長期的低回報。「由於沒有觸發經濟急劇下滑的跡象，表明雖然這個週期可能是戰後以來最弱的，但它可能是最長的。」

高盛說，這既是個好消息，也是個壞消息。壞消息是因為，在 2008 年全球金融危機中，各國央行已經用盡一切貨幣和財政手段，再無可用彈藥。因此，就算下次的經濟衰退相對溫和，也難以扭轉，代表將回到一個由長期停滯的環境，日本即是如此。