美股屢創紀錄 大摩：熊市從未走遠 主要股指漲勢掩蓋了不祥訊號

最近美股屢創高點紀錄，看空者也遭到衝擊，但至少還有一位著名的華爾街懷疑論者挺看空的投資者。

摩根士丹利首席美股分析師 Michael Wilson 表示，儘管最近美股創紀錄，但在主要指數的表面下仍有不祥的趨勢。S&P 500 和 Nasdaq 綜合指數週一均創紀錄，但這些謹慎的訊號意味著潛在還有更多疲軟，只是沒那麼立即或顯而易見。

S&P500 日線走勢圖 (近一年以來表現)

「過去 2 個月，美股已明顯變得更防禦性，且價值型股比成長型股的表現更持久。」市場轉向防禦類股和價值型股，以及「前科技領導股表現不佳」，這些訊號都被近日主要股指的漲勢給遮蓋了。

「這些訊號傳達了什麼消息？市場似乎很擔心今年稍晚和明年成長放緩。引起經濟放緩的原因很明顯，就是 Fed 緊縮、成本壓力上升且貿易緊張局勢更嚴重。」

7 月下旬，Wilson 提到，美股漲勢顯示出「疲憊」跡象，警告投資人應該做好心理準備，迎接 2 月市場修正以來最大的拋售潮。2 月市場踏入修正以來，道指週一正式脫離修正。

8 月份道指上升 2.5%、S&P 上漲 2.9%、Nasdaq 上揚 4.5%。

摩根士丹利預期「滾動的熊市」，並指出除了科技、消費自選股和小市值股以外，「S&P 500 每一個產業都經歷了重大降級。」

Wilson 後續報告指出，這個史上最長牛市已經處於「最後一局」，因為市場漲勢中尚未被觸及的產業也可能要經歷同樣的下跌了。

「結論是，我們認為這 1 月開始的滾動熊市還沒結束，美國成長和小市值股最為脆弱。」

雖然近期股市一直處於廣泛漲勢，8 月份 S&P 500 的 11 大產業中有 10 個產業處於正面，但其中防禦股漲勢最明顯，如：電信通訊產業漲幅 5.1%、健康保健股上漲 3.5%。所謂的週期性產業 (與經濟成長速度關聯性較高的產業) 則表現落後，如材料股漲幅不到 0.5%、工業股僅上漲 0.8%、能源股下跌近 3%。

週期性股最明顯的例外是 FAANG 股，或說多年支撐市場的主要科技和網路五大個股。本月科技股上漲 5.6%，而消費自選股 (含亞馬遜和 Netflix) 上漲 3.9%。

Wilson 提到，防禦類股的漲勢比我們 6 月時調升策略時想像得更加劇烈，「事實上，除了真正的成長恐慌外，這是記憶中最持久且單方面防禦的一次。」

在防禦類股領漲時期，S&P 500 卻創新紀錄，「這在我們的經驗中是相當罕見的組合，我們尊重美股指數持續的力道，但也認為投資者應該在投資組合中，持續加碼防禦類股和價值股。」

「有些時候想要贏得比賽，顯然需要良好的防禦，現在就是這種時候。」