高盛熊市指標發出預警：現在比2000年和2007年還危險

一年前，高盛熊市指標曾達到 67%，處於 2000 年和 2007 年崩盤前水平，但美股不但沒有進入熊市，反而在川普的財政刺激政策作用下，飆升至歷史新高。

一年之後，高盛重新進行了分析，並將「熊市風險指標」重新命名為「牛／熊市風險指標」，結果顯示美股熊市風險高出一年前近 10%，遠遠高出 2000 年和 2007 年崩盤前的水平。該指標顯示，目前主觀崩盤機率達到約 75%，已進入「紅線」區域，創 10 年來新高。高盛稱，「我們的牛／熊指標正閃爍着紅色。」

高盛分析師 Peter Oppenheimer 指出，這可能意味著兩種結果，即在可預見的將來，將出現突然的「宣洩式」的熊市，或者出現一個更加緩慢，低回報率時期，而高盛更傾向於後者：

1）」宣洩的熊市」 （Cathartic bear）橫掃整個金融市場，這是過去指標達到此種水平時的典型模式，最有可能由利率上升（和高通貨膨脹）引發。這樣的熊市可以將估值「重新定位」到可以出現新的強勁復甦周期的水平。

2）在較長的時期內，各金融資產出現較低回報，這意味著一個沒有明確市場方向的低回報時期。

高盛指出有幾個因素表明，低回報期將持續較長一段時間：

1）估值是目前指標中最被誇大的因素－－其他因素如通貨膨脹似乎更為合理。這很大程度上取決於非常寬鬆的貨幣政策和債券殖利率。

2）在過去幾個周期里，通貨膨脹，利率的上漲在上升的熊市中起到重要的作用。結構性因素可能使通膨低於過去，聯準會前瞻指引也在降低利率波動性和期限溢價。缺乏貨幣政策緊縮以及對近期經濟衰退的擔憂，「周期性」熊市的風險也會降低。只要菲利普斯曲線仍然像現在一樣平，勞動力市場將繼續強勁，而不會出現因利率收緊而引發經濟衰退的風險。

雖然此前美國尚未發生此種情況（因此經濟周期並未持續 10 年以上），但其他經濟體經歷了很長的經濟周期，失業率多年來橫向行動。例如，1992 年至今的澳洲，1992 年至 2008 年的英國，1992 年至 2008 年的加拿大以及 1975 年至 1992 年的日本。更平坦的菲利普斯曲線、更強的金融監管和缺乏金融失衡都是長周期更可能出現的指標。而目前美國這些跡象非常明顯。

就美國而言，如果採用被動的財政緊縮，緊縮的金融環境和供應限制將可能使美國 2020 年的增長率保持在 1.6%，低於潛在水平，從而使美國 2020 年－2021 年之間出現技術性衰退的風險更大。但高盛經濟學家使用 20 個發達經濟體的經濟和金融數據來估算美國經濟衰退的可能性，將未來一年美國經濟衰退的可能性降至 10% 以下，而接下來兩年中發生的可能性僅略高於 20%，低於歷史平均水平。

3）自 20 世紀 80 年代以來，通膨目標制和央行的獨立都有助於降低宏觀經濟周期中的宏觀波動並延長了 80 年代以來的經濟周期中的擴張階段。

高盛指出，在缺乏經濟衰退的情況下出現突然的熊市的可能性非常小，經濟增長時股市的價格也往往上漲。

隨著實際 GDP 的增長，使用美股市場數據，出現負回報率的可能性大幅下降。比如，當實際 GDP 處於 1% 到 2.5% 之間時，出現負年回報率的機率只有 31%。

換句話來講，

缺乏引發突然經濟衰退因素意味著，目前經濟周期雖然在二戰後時期最疲弱，但有可能是持續時間最長的。私營板塊發展也無不平衡因素，將有可能降低短期內突然出現熊市的可能性。

這既是一個好消息也是一個不好的消息。不好的消息是因為，高盛指出，在 2008 年全球金融危機中各國央行已經使用了一切貨幣和財政手段，彈藥幾乎用完，「即使下一次經濟衰退更溫和，也可能難以扭轉。」 因此，我們可能會回到一個長期停滯為主導的環境中。