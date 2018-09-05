摩根大通警告：下次金融危機伴隨市場閃崩 量化交易過盛是主因

突如其來的股市閃崩、央行被迫實施前所未見的措施救市、美國社會因此動盪不安—這是摩根大通 (J.P. Morgan Chase) 量化及衍生工具研究部主管 Marko Kolanovic 眼中，下次金融危機可能出現的景象。

Kolanovic 為金融危機 10 週年撰寫研究報告，這份報告長達 168 頁，包括 48 位分析師及經濟學家觀點。

量化交易帶來潛在災難

據《CNBC》報導，相較於前次是由次貸危機引發的動盪，Kolanovic 認為，電腦量化交易的興盛與「被動投資」大行其道，漸漸形成潛在災難條件，一旦目前的牛市結束，就會演變成賣壓突然湧現，一發不可收拾。

Kolanovic 指出，這輪長牛市的特色之一，就是長時間的平靜期，然後伴隨突然的閃崩，例如今年 2 月道瓊指數急跌 1600 點，2015 年 8 月也有 1100 點的下殺。

他表示，這些閃崩還是在經濟擴張的背景下出現。如果是循環周期結束時，發生這種由流動性驅動的大幅拋售，或者由這些拋售終結循環周期，那麼股市將陷入更嚴重的價格調整，並帶來更顯著的市場波動性。

股市大跌將缺少買盤

他估計，過去 10 年來，約有 2 兆美元由「主動投資」轉為「被動投資」。目前屬於「被動投資」的指數基金及量化基金，占據全球資產管理操作達 2/3，而且每天交易中，有 90% 來自類似策略。

也就是說，原本股市大跌，不僅可能逢低買進的「主動投資」資金消失，這些機械式操作的資金，還會因為觸及「賣出信號」，造成賣壓更為沉重。

Kolanovic 說，這意味著股市下跌 2%，就會有大量的賣壓出現。他認為，股價這種潛在的崩潰，可能導致下次的金融危機，他稱此為「大流動性危機 (Great Liquidity Crisis)」。金融市場在下跌過程中，突然失去承接買盤，造成全市場只見賣壓而無買量。

央行介入也難見效果

Kolanovic 警告，一旦股市暴跌 40% 以上，美國聯準會勢必要採取行動，屆時可能採用非常規的大動作，像是直接購買股票，如同日本央行的做法。

Kolanovic 說：「如果發生這種嚴重的危機，你要如何打破這種負面回饋的惡性循環？也許你通過進一步減稅來刺激經濟，甚至可能進入負利率。我認為最有可能的是中央銀行直接干預資產價格，也許是債券，可能是信貸，也許是股票，如果已處於暴風眼中。」

Kolanovic 認為，在 2019 下半年之前，發生這種情況的機率很低，但時間取決於聯準會升息及縮表的速度，另外，中美貿易戰的演變也會影響。

他警告，屆時可能同時觸發類似美國 1968 年的社會動盪，不可不慎。