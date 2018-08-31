美中貿易戰升溫 新加坡前外長：恐釀全球經濟危機

據傳美國總統川普最快將於下週，對中國祭出新一輪加徵關稅措施；對此，新加坡前外交部長楊榮文 (George Yeo) 直言，美中貿易戰加劇，恐引發全球經濟危機。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，短期內僵局難解。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅，預計下週，就會宣布最終決定；中國商務部日前呼籲，站在誠信基礎上磋商，才是解決問題的正確方式。

根據 CNBC 報導，現任香港嘉里物流集團主席的楊榮文表示，受美中貿易戰影響，許多企業正在加快出貨速度，試圖避免高額關稅，對其造成衝擊。

他指出，美中貿易戰升溫，可能會引發全球經濟危機。

楊榮文稱，若川普執意讓美國退出世界貿易組織 (WTO)，許多人將因此感到焦慮。

楊榮文強調，美中貿易戰使企業不得不做出抉擇，「例如，要在哪裡投產、設新廠。」

他認為，美中貿易爭端，最終還是得靠川普與中國國家主席習近平出馬解決，「中國必須直接和他 (川普) 打交道」。