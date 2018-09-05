【大行報告】大華繼顯：離岸人民幣回落至6.85 港股ADR現回吐

大華繼顯發表報告指，市場憧憬指數公司富時羅素或將在9月份的評估會議上，效法競爭對手MSCI明晟把A股納入其核心指數之中。内地股市上日(4日)於午後造好，當中以大型股為主的上證50指數升1.4%，領漲A股。而由於港股欠缺前一晚因假期休市的美股作指引，故昨隨A股走勢出現短線反彈，惟成交進一步縮減至僅約720億元。

外圍方面，隔晚新興市場貨幣沽壓持續，加上美國8月ISM製造業指數升至14年新高，推動美匯指數一度升0.5%至95.578，同時離岸人民幣則回落至6.85兌一美元水平。在人民幣走弱和美股三大指數收市偏軟的背景下，港股ADR報跌227點。

技術走勢上，恒指上週曾藉MACD牛差擴闊的餘勢再度向上推進，但在週二高位前已止步，併一舉跌穿28,000點及失守各條主要平均線。指數近月仍大致維持在黃金比率波動區間約27,500點至28,900點上落，然而需註意其浪低於浪的走勢，將逐漸令波動區間進一步收窄，更明顯的單邊市況出現機會提升。月線圖在8月剛出現「四連陰」的中線利淡走勢，反映技術上傾向負面，但投資者更應留意本月市況在關稅和美國加息等基本因素明朗化後的走向以作客觀判斷。

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