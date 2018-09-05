AMD週二大漲逾11% 股價寫12年高 分析師喊價30美元上方

超微半導體 (AMD)(AMD-US0) 股價週二飆升逾 11%，收 28.06 美元，創下自 2006 年 6 月 6 日以來新高，也寫下自 2017 年 5 月 16 日以來最多單日漲幅。AMD 股價在過去 3 年來上漲超過 15 倍。

分析師認為，這家公司已準備好從長期競爭對手英特爾 (Intel)(INTC-US) 的犯錯中受益，並紛紛調高目標價。AMD 近期將發展重點轉向高功率晶片，以及用於數據中心及數據採礦等處理器。

AMD 過去 5 個月表現尤其出色，自 4 月初以來，AMD 股價已經上漲了 187%。週二有超過 1.9 股成交，成交量在標普 500 指數的股票中居冠，幾乎是第二名的 4 倍。

AMD 股價 (圖表取自 Google)

AMD 週二的大漲，可能要感謝兩名分析師大幅拉高目標價。Jefferies 的 Mark Lipacis 和 Cowen 的 Matthew Ramsay，在與 AMD 高層會面後，上調了這檔股票目標價至 30 美元。

Ramsay 將 AMD 評為優於大盤，並認為表示英特爾今年的問題，在很大程度上使 AMD 受益。

2018 年是英特爾艱難的一年。上個月，英特爾發布了關於晶片安全漏洞的詳細訊息，隨後承認 10 奈米的晶片發表將延後。與此同時，AMD 正研發 7 奈米晶片。

英特爾股價週二下跌 1%，今年以來則是上漲 3.9%。

Lipacis 則將 AMD 列為買入評級，並在報告中指出，過去 12 年來，英特爾一向在執行面完美無瑕，讓 AMD 苦苦追趕市占。不過，過去 4 年 AMD 和其合作夥伴台積電 (2330-TW) 也有近完美的執行成效，而能夠加倍追趕。他認為，AMD 現在有機會憑藉自己的晶片擊敗英特爾。

8 月下旬，AMD 股價上漲到 10 年新高，當時華爾街極負盛名的分析師 Hans Mosesmann，就將 AMD 目標價由 27 美元升至 30 美元。根據 FactSet 當時數據，分析師平均目標價為 17.38 美元，第 2 高的是 29 美元。

如今，在調查的 30 名分析師中，13 人建議買入或增持，13 人評級為持有，有 4 人建議賣出，平均目標價為 18.64 美元。

在歷經 14 個季度有 12 季虧損之後，AMD 在過去 4 季都有利潤，最新的財報中，獲利數字更寫下 2008 年以來新高。