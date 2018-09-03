今年美股漲最好的股票不是亞馬遜 也不是蘋果 而是……

今年以來，美股中表現最好的科技股不是熱門的谷歌、英偉達（Nvidia），也不是屢創歷史新高的亞馬遜和蘋果，而是晶片製造商 AMD。

這家年近五旬的晶片製造商，最近成了美股科技股中最耀眼的明星，而此前它卻一直被競爭對手英特爾和英偉達搶去光芒。英特爾在中央處理器（CPU）市場上的主導地位，以及英偉達在圖像處理部門（GPU）的領先地位，令 AMD 一度黯然失色。

不過，得益於強勁的第二季財報和專為商業數據中心設計的新產品，AMD 的股價終於逆襲，今年以來超越了兩位主要競爭對手。2018 年至今，該公司股價上漲了 130%，而英偉達的漲幅為 28%，英特爾的股價自首席執行長 Brian Krzanich 離職以來，一直在下跌。

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按照美國通用會計準則計算，AMD 今年第第二季營收為 17.6 億美元，較上年同期的 11.5 億美元增長 53%，環比增長 7%；凈利潤為 1.16 億美元，上年同期為凈虧損 4200 萬美元，環比增幅高達 43%。

而在產品方面，AMD 最近的表現更是可圈可點。新推出的 Radeon 顯卡和 Ryzen 系列處理器為營收增長的主要貢獻來源；Radeon 使得在數據中心內同時運行虛擬 PC 變得更加容易，也增加了市場對該系列產品的需求。

而去年 AMD 推出的 Ryzen 處理器，也被看做是 AMD 重新崛起的重要推動力，讓其競爭對手英特爾措手不及。今年 AMD 又推出了 Ryzen 二代處理器，性能較第一代產品進一步提升。

隨著 AMD 在產品和財務方面的優異表現，市場出現諸多類似「AMD 迎來搶奪市場市佔率歷史性機遇 」、「AMD 和英特爾晶片製造實力出現拐點 」、「AMD 迎來逆襲最好機會 」等觀點。

數據也證明，英特爾近期的市場市佔率漸漸被 AMD 蠶食。據 Mindfactory 七月公布的最新數據，處理器市場市佔率方面，英特爾和 AMD 均為 50%，過去一年來 AMD 的市場市佔率也正逐漸逼近英特爾。

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AMD 經營趨勢逐漸向好，股價上漲對許多做空 AMD 的投資者來說是個壞消息。金融技術分析公司 S3 Partners 預測分析負責人 Ihor Dusaniwsky 表示，由於 AMD 在 2018 年的收益，空頭總共損失了 26.7 億美元，AMD 也成為空頭損失第三多的股票，亞馬遜和 Netflix 空頭分別損失了 37.5 億美元和 34.3 億美元。

高盛對 AMD 的前景表示樂觀，將其股票評級從「賣出」轉為了「中性」；另一方面，高盛卻將 Intel 的股票評級從「中性」調整為「賣出」，主因是英特爾 10nm 工藝的問題。

高盛認為，英特爾新產品的延遲將使 AMD 獲得更多的客戶，包括台式 PC 和筆記本市場，也包括利潤豐厚的服務器 CPU 市場。該行預計，AMD 服務器晶片市場市佔率將會在 2019 年提升到 5.1%，而到了 2020 年這數字將會提升到 9.4%。