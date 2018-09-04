臉書一度大當機 Whatsapp和Instagram用戶也受影響

今日 (4 日) 清晨左右，來自許多國家的臉書用戶表示無法登入臉書，紛紛到推特上抱怨。不過不久後當機情況已經恢復正常。

臉書 (FB-US) 表示，因技術問題導致了部分用戶無法登入臉書和發布文章。該公司旗下的社交網絡平台以及通訊應用程式 Instagram 和 Whatsapp，也面臨類似情況。

許多用戶在推特上表示，在登入臉書、po 文、或評論時遇到當機情況。臉書上會跳出對話框顯示「由於網站問題，您的帳戶目前無法使用」。更新臉書動態時也有類似情況發生。此外，也有用戶表示臉書的 Messenger 無法進行加載。

臉書用戶在推特上抱怨臉書當機情況 (圖: The Sun)

另一方面，在 Instagram 上，用戶表示他們無法登入查看最新的 po 文或資訊，而使用 WhatsApp 的用戶則表示他們無法連接到該應用程式、發送或接收簡訊。

「今天早些時候，網路問題導致部分用戶無法登入或發佈臉書動態。我們很快便著手進行調查，並恢復登入權限，目前情況已經解決。對於給您帶來的不便，我們感到非常抱歉。」臉書發言人 Jay Nancarrow 表示。

據媒體網站的報導，自格林威治標準時間晚上 9 點 30 分起，北美、歐洲和北非地區的應用程序出現了問題。北美洲及歐洲用戶受影響最大，南美洲、菲律賓、印度也可能有部分用戶受到影響。不過，並且問題大多在 90 分鐘內解決，並且此次當機並非針對特定區域。