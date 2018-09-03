【馮冠華專欄】估計恆指今天窄幅上落

9 月 3 日推介 - 易居（2048）及哥禮（1672）。

1）上日港股市況總結：受中央出招管制未成年網路遊戲上網運營數量，騰訊（700）及一眾手遊股急挫，恆指最多曾跌約 445 點，最終收報 27889 點，下挫 276 點。因 MSCI 調整，大市成交額上升約 37% 至 1081 億。滬深港通成交金額也上升約 30% 至 100 億；流向轉為淨流入，但金額少於 1 億。



板塊方面，基建、蘋果相關及風電股表現較好。藍籌股 15 升 35 跌。做空方面，佔大市成交稍為回落至 13.7%。牛熊証街貨最新比重為 35:65，重貨區方面，熊証重貨區在 28600-28649，也有新増的一定數量在 27950-28099，牛証則並無特別重貨區，分散在 27550-27749。

簡評：雖然人民幣在上週五有反彈，但對 A 股無甚幫助，且一眾手遊股，包括股王中槍，川普又或再出招，恆指上週五的下跌基本上是意料之內… 但是否合理呢？管制未成年網遊時間不是第一次出台，手遊商大都已有自己的管理程序，而川普的 2000 億美元的中國產品徵收入口關稅 25% 也不是新鮮新聞。

值得注意的是港股是 A 股入摩的受累者，所以上週五的下跌或有可能被放大。做空稍回，牛熊証街貨極一面倒偏熊，美股和港股 ADR 回穩，筆者估計恆指今天可能窄幅上落。美股週一勞動節休市，港股成交又可能再下跌。



消息方面，澳門博彩股應受 8 月賭收不俗下走高，銀河娛樂（27）及澳愽（880）仍然是筆者的推介。長和系內的 216 億交易（見第 4 點），簡單的看是把長實（1113）、長建（1038）及電能（6）的資金轉移給長和（1）作收購用。得益的自然是長和，用未來的不確定盈利換取即時資金也。



業績方面，可留意多隻半新股，新華教育（2779）、新高教（2001）及易居（2048）都交出不俗的半年業績，且看能否如哥禮（1672）上週五般，有報復式反彈。哥禮的股價上巿後曾大跌近 50%，首隻沒有收入上市的生物科技竟交出半年盈利，其第一隻產品已帶來收入，重估可期。



易居的股價在上巿後表現也不大好，但現價只是低招股價約 3%，若突破應可展升浪。年度化本益比只是 11.5x，作為中國最大的一手房代理服務提供商，應是偏低了。另外，筆者上星期提供的禹州（1628）折讓發新股給華僑城（3366）（見第 4 點），股價或受壓；但 4 元以下應是不錯的進場價。

2）澳門博監局週六公布，賭收連升 25 個月，8 月賭收按年升 17.1% 至 265.59 億元（澳門元．下同），按月升 4.8%，符合預期；累計今年首 8 個月，賭收按年升 17.5% 至 2021 億元。

3）美股上週五市況總結：美國與加拿大貿易談判未有新進展 （9 月 5 日再談），美股三大指數過別發展，道指收跌 22 點或 0.09%，標指和納指則分別上升 0.01% 及 0.26%。美滙指數回升至 95.1，十年期國債債息最新為 2.86，紐約期油下跌約 0.5%。港股 ADR 上升 4 點，相當於恆指 27893 點水平；當中，中移（941）升逾 2%，折合港幣 75.3 元。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

華僑城公佈，以每股 3.96 元入股禹洲地產 4.6 億股，佔經擴大股本 9.9%，涉資 18.2 億元，作價較禹洲收市價 4.17 元有 5% 折讓。華僑城表示，收購將為集團現有業務帶來協同效應並促進集團的未來發展。

長實（1113）、長建（1038）及電能（6）依次向長和（001）支付 96 億、72 億及 48 億元，合共 216 億元，買入長和在六個海外合資項目將來的經濟收益（即是盈利），合約至 2023 年 12 月 31 日止。

5）新股訊息 ：

外電報導，美團已初步釐定招股價介乎每股 60 至 72 元，集資最多 40 億美元（約 314 億港元），公司估值為 550 億美元（約 4317 港元），與早前大行估值相若。 美團亦鎖定 5 名基石投資者，騰訊（700）認購 4 億美元股份、中國誠通控股認購 1 億美元、美國對沖基金 Darsana Master Fund LP 認購 2 億美元股份，另一基金 Oppenheimer 認購 5 億美元股份，以及英國對沖基金 Lansdowne Partners 認購 3 億美元股份。

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