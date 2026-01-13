鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-13 15:00

又一家！繼豪威集團後 兆易創新「背靠背」在港股上市 今早盤飆逾54% 市值逾1600億人民幣（圖：Shutterstock）

兩家公司均出身清華系，在 AI 驅動半導體產業迎來「超級週期」的關鍵時間點上市，此舉既是對全球化戰略的重要一步，也反映出中國半導體企業借助資本力量搶佔產業高地的集體訴求。

‌



豪威集團周一 (12 日) 率先掛牌，成為港股「影像感測器第一股」，開盤價 108 港元，較發行價上漲 3.1%，收盤報 121.8 港元，漲幅擴大至 16%，市值達 1529 億港元。而截至上周五 (9 日)，豪威 A 股市值已達人民幣 1616 億元。

兆易創新今日則以每股 162 港元發行價登陸港股，是近來在香港上市的第二家半導體公司，開盤即暴漲 45.06% 至 235 港元，盤中一度漲逾 54% 至 248.8 港元。

這兩家半導體巨頭的成功並非偶然。豪威集團創辦人虞仁榮與兆易創新聯合創辦人舒清明皆出自清華電子工程系 85 班，而兆易創新創辦人朱一明亦為清華物理系校友。

兆易創新在香港首次亮相之際，正值記憶體晶片價格因供應短缺而上漲，全球生產商競相滿足 AI 領域日益增長的需求。該公司也加入了中國科技企業上市的浪潮，中國政府大力扶持本土企業，以與輝達和美光等巨頭競爭。

從財務數據來看，豪威集團近三年業績表現亮眼。2023 年至 2025 年上半年，營收從人民幣 209.84 億元成長至 139.44 億元，淨利從 5.44 億元激增至 20.20 億元，其影像感測器解決方案業務貢獻了約四分之三的營收，2024 年該業務收入達 191.9 億元。

根據 Frost & Sullivan 數據，以 2024 年收入計算，豪威位居全球影像感測器市場第三，市佔率達 13.7%。

兆易創新的業績則充分體現了記憶體產業的周期特性。2022 年公司淨利達人民幣 20.53 億元，2023 年受產業低谷影響驟降至 1.61 億元，2024 年迅速回升至 11.01 億元，2025 年上半年實現 5.88 億元淨利。

儘管產業波動，兆易創新研發投入持續加大，從 2022 年的 9.36 億元增加到 2024 年的 11.22 億元。截至 2025 年 6 月，公司擁有 15 中國 56 名技術僱員，佔總人數 73.2%，在中國註冊專利 1016 項。

兆易創新的市場地位特別突出。根據 Frost & Sulliva 報告，兆易創新是全球唯一在 NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 四大領域均躋身全球前十名的晶片設計公司。其中 NOR Flash、SLC NAND Flash 和 MCU 三項位列國內第一，利基型 DRAM 和指紋感應器晶片則位居國內第二。2024 年，兆易創新的晶片年銷量超過 43 億顆。

豪威集團跟兆易創新的策略佈局各具特色，前者以 800 萬像素 CMOS 影像感測器 OX08D10 打進輝達供應鏈，同時為小米、華為等旗艦手機提供感光元件，其業務高度國際化，2024 年境外營收佔 85%，而兆易創新則抓住端側 AI 算力爆發機遇，透過「感存算控連」生態協同解決方案，在人形機器人、電動車等新興領域快速佈局。

這波上市潮背後，是清華系半導體企業的集體崛起。除已經上市企業外，由朱一明創辦的 DRAM 龍頭長鑫科技科創板 IPO 也已獲受理，擬募資 295 億元，由 EE85 班校友趙立東創立的燧原科技也在籌備科創板申報。這些企業正在建構涵蓋設計、製造、儲存、感測等全環節的產業生態。

全球半導體產業正迎來 AI 驅動的新周期。去年第四季 DRAM 合約價格大幅年增逾 75%，DDR5 單月漲幅突破 102%。在這種產業背景下，中國半導體企業透過資本市場的加速佈局，不僅為企業自身發展注入新動力，也將為全球半導體產業格局帶來深遠影響。

隨著端側 AI 算力元年的到來，具備多元產品組合和生態協同能力的企業，可望在產業變革中佔據先機。兆易創新在港交所的上市表現顯示出市場對中國半導體企業的強烈信心。

交易首日換手率達 11.98%，總市值突破 1658 億港元。這種熱烈的市場反應，印證了在 AI 與半導體超級週期雙重利好下，中國晶片企業獲得的高度關注。