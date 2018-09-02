〈職場生存攻略〉出了大包，有件事比辭職、被罵臭頭還嚴重

再嚴謹的人，工作也可能犯下嚴重的錯誤，甚至造成公司鉅額的損失，第一時間就必須坦白承認、尋找解決方法，降低傷害，事後許多人也會自責不已，考慮「離職負責」。



世界頂尖顧問管理公司麥肯錫告訴你，出了大包後怕的就是放不下自責、悔恨的情緒，而掉進「恐慌黑洞」，如此一來處事就會變得畏縮、沒有自信，對職涯不只沒有幫助，更是強大的殺傷力。

犯錯有個好處：既然覆水難收，

事後如何作為才重要。

喬吉的童年在佛羅里達度過，卻一點也不輕鬆。喬吉自認是個異鄉人，許多方面比不上別人，可是話又說回來，那些年所培養的堅毅與韌性，卻幫助他在多年後的職場上谷底反彈：

「我 11 歲時父母離婚，過程十分激烈，那種事情實在不該讓孩子目睹。這使我對別人的感受更加敏感，我從不嘗試與人正面衝突，反而試圖解決紛爭。長期以來，我處事都用邏輯思考，這對我來說更有意義。我可以理性面對錯誤，思考使我體會到自己喜歡知性的刺激。」

喬吉的行為一直都「符合正軌」：上大學、擔任財務分析師、就讀商學院、成為投資公司合夥人──他的經驗總是一帆風順，因此一旦犯錯，確實令大家跌破眼鏡：

「我們想要盡力對一組帳戶實施標準化，我花許多時間，確認這些帳戶的所有細節都正確無誤。然而過了幾個月，客戶都已經簽妥新合同，我才發現自己犯了天大的錯誤，害公司損失很多錢。原來我遺漏一個項目，因為經驗不夠。那是我們一向反覆檢查、確認無誤的項目，可是這次我漏了檢查。我請教一位同事該怎麼辦，他說錯了就算了，什麼也不要做。然而，我認為需要趕快認錯，而不是等到事情爆發再去處理。正常來說我應該要告訴上級主管，可是他正好出差，於是我向主管的上司報告，覺得自己大概會被開除！

「我的主管回來後很生氣，但他還是把問題解決了，叫我不必擔心。他說有人還犯過更大的錯誤，害公司賠過更多錢。我很想相信他的話，不過公司的確為了彌補這次錯誤，而賠了一大筆錢，我們團隊裡最資深的主管，以公司的名義負起責任，而我需要他放我一馬。」

喬吉焦慮的等待宣判，他預計會接到高層的通知，卻始終沒有人找他：

「我辛勤工作，想來沒有人比我更刻苦了。我估算數字，看自己能否賠償錯誤所損失的錢，這麼想多少有些安慰。我還準備一份小抄，將自己學到的教訓寫下來，在妻子面前排練。我隨身攜帶這份小抄，以備主管臨時召見。

「我學到將異質性高的東西化為標準作業，這種複雜的程序都需要專人負責，至少得想出一個辦法，把所有相關事項匯聚成一個整體。以我犯的這個錯誤來說，如果有這麼一個負責人在，就算我遺漏某個地方，他也能幫我發現問題。」

那年年底，喬吉的錯誤並未出現在上級給的考績上。他是應該放下，繼續往前行了。

怎麼做事件才會落幕？

人有 2 種：一種是犯錯後會坦白承認，另一種是死也不認錯。喬吉絕對屬於第一種，他自認犯的錯誤很嚴重，這使他迅速採取行動。等待只會加重錯誤，他的上司也許會發現，然後質問他：「你怎麼沒有早一點告訴我？」

犯錯有個好處，既然覆水難收，事後如何作為才重要：協助解決問題、彌補損害、避免再犯。喬吉想出問題根源，並且找到解決對策，同時做好準備，隨時可以討論這項對策。他從那次錯誤學到不少教訓，後來得到原諒，過錯也被遺忘了。

犯錯時最難的部分是放下強烈的情緒，比如羞恥、難堪、悔恨，當事人必須很努力才能夠釋懷，繼續往前進；若是沒有受到懲處，心理尤其難平復，因為感覺這件事始終沒有落幕。

喬吉把自己準備好的教訓小抄帶在身上，藉此獲得一些安慰。另外，步調快速的工作也在這個時候發揮用處：明天還有更多工作，有新的問題需要他全力以赴。

所以請注意，如果犯錯之後一直鑽牛角尖，就永遠擺脫不了這項錯誤，強烈的情緒將為客觀的現實投下陰影。犯錯之後最糟的結果，是錯過其中隱含的一絲光明──當事人所受的教訓。



麥肯錫教我在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。

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