【馮冠華專欄】恆指易跌難升，靜待川普出招

9 月 4 日推介 - 華晨（1114）。

1）上日港股市況總結：川普不會出席 11 月的東南亞國協峰會和 APEC 會議，意味中美貿易仍會保持僵局，另外財新 8 月份 PMI 遜預期，港股低開低走，恆指最多曾跌約 311 點，最終收報 27713 點，三連跌並下挫 177 點。大市成交額下跌約 27% 至 789 億。滬深港通成交金額也下跌約 23% 至 77 億；流向轉為淨流出，金額約 5 億。板塊方面，太陽能相關股受歐盟委員會取消對華光伏最低限價及「雙反」措施造好，中資電訊商也有支持。



相反，汽車及相關股受長汽（2333）產品減價而受壓；內房、澳門博彩、體育用品、教育及物管股也走弱。個別手遊股如網龍（777）及 IGG(799) 有反彈，但騰訊（700）表現依然疲弱。績優股如聯想（992）、平保（2318）、中金（3908）、創科（669）及昆侖能源（135）等表現繼續優於大市。藍籌股 16 升 34 跌。



做空方面，佔大市成交上升至 14.1%。牛熊証街貨最新比重為 41:59，重貨區方面，熊証重貨區在 27950-28049，牛証依然無特別重貨區，只是下移並分散在 27250-27599。

簡評：先要向支持筆者的讀者們致歉，因昨天多個推斷均落空；恆指不是窄幅上落而是整天受壓，長和系的走勢預測也是相反，澳門博彩股不升反跌，禹州（1628）也跌破批股價，更丟臉的是推介的歌禮（1672），在上週五爆升後昨天竟大瀉並打回原形。雖然一天的走勢或未必能作凖，但市場情緒極度悲觀，看好的真是要咬緊牙根。



回說昨天市況，上証再次跌穿 2700 點即反彈，人民幣回升，港股尾市跌幅也有收窄，這些看似回穩的指標能否令週二市況好轉實屬難料，畢竟市場聚焦川普在週四聽證會後的新行動。牌面上是利空，但在市場一面倒的氣氛下，新招稍有談判空間餘地便可提供反彈條件，政治市不是筆者能力範圍可預測的。



騰訊沒有跟隨網龍和 IGG 反彈，同業回穩理論上代表負面新聞已反映在股價了。光伏股積弱已久，歐盟的決定是好消息，但供求失衡才是問題所在，反彈也不而太樂觀。長城減價映及池魚，華晨（1114）是跌幅最大的汽車股，但筆者深信 8 萬多元人民幣的長城 SUV 減價不會令幾十萬元的華晨寶馬跟隨，欲購買寶馬的消費者也不會因價格而改買長城 SUV。長城已不只一次減價，自身問題令同業陪跌可能是購入機會。平保已連續三天為最多做空股份，若巿況扭轉必是挾空首選。聯想績後急升，在現價而徘徊多天，走勢上看似有機會再展升浪。

2）美股週一休市。恆指期貨夜市升 41 點，報 27686，低水 27 點。國指期貨夜市跌 12 點，報 10795，低水 19 點。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

中國恒大（3333）- 公布 8 月份合約銷售金額約 402.5 億元人民幣，按年增 20.4%。



富力地產（2777） - 公布 8 月合約銷售金額 92.4 億元人民幣，按年上升 28%。



據聯交所股權披露顯示，碧桂園（2007）8 月 29 日獲大股東楊惠妍增持，每股平均價 11.8428 元，以增持 300 萬股計，涉資近 3553 萬元。另外，長實集團（1113）在 9 月 3 日回購了 180 萬股，回購價在 55.55-55.95，涉資約 1 億。

中國奧園（3883）旗下奧園健康生活集團申主板上市，該公司提供物業管理服務及商業運營服務。

廣汽集團（2238） - 公布今年首 8 個月累計銷售汽車 136.01 萬輛，按年增長 6.3%。單計 8 月，銷售汽車 17.35 萬輛，按年上升 10.07%。

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