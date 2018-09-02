〈觀察〉歐洲市場需求復甦增溫 台太陽能廠可望受惠

歐盟針對中國的太陽能雙反與限價限量 (MIP) 措施，預計 9 月 3 日到期後終止，歐洲將成自由競爭市場，除貿易壁壘終止可望刺激需求，加上今年歐洲太陽能市場需求正式進入復甦期，對利潤較佳的高效產品接受度高，台廠有機會走出先前中國 531 新政帶來的營運衝擊。

歐盟從 2013 年 6 月起，針對中國進口太陽能相關產品徵收徵收臨時性反傾銷稅，由於歐盟委員會駁回原訂在今年 9 月 3 日結束的、對中國太陽能產品雙反與限價限量 (MIP) 措施進行落日複審的提案，意味著這項貿易壁壘將在今年 9 月 3 日到期後終止，屆時在所有貿易國站回同一個起跑點下，歐洲將成為自由競爭市場。

值得一提的是，原先 MIP 價格就已較市場價格高出 3 成左右，且在中國 531 新政公布後，元件市場價格進一步下探，使 MIP 價格高於市場價的 5 成，若這次 MIP 確定取消，也將使歐洲市場元件價格因此減半，可望強力刺激市場新增需求。據研調預估，將使原就進入復甦期的歐洲市場，每年新增裝置量再增加 3GW(十億瓦) 至 5GW。

若從中國廠商角度來看，在先前雙反執行後，中國出口至歐洲的太陽能產品大幅縮減，去年歐洲裝置量 8GW 中，中國出口產品僅 2GW，若雙反制裁取消，未來可望有 5GW 至 6GW 的替代空間，且在 MIP 取消後，中國企業的產能釋放空間將達 8GW 至 11GW。

歐洲過去就是太陽能產品利潤空間較佳的地區，且對高效產品接受度高，因此不少台廠的高效產品也銷往歐洲市場，目前歐洲約 1GW 模組產能、些許電池產能與少數 HJT 產能，研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 預期，制裁終止後，將使歐洲成為高度競爭的市場，可能進一步壓低高效模組的價格。

不過，歐洲市場需求今年正式進入復甦期，成為推進全球太陽能市場年安裝量規模維持 100GW 以上的主要動能之一，除 MIP 協議將結束為一大刺激需求的利多外，包含法國、荷蘭與西班牙等國，下半年都將有大型太陽能電站陸續完工併網。

即便歐洲將成為高度競爭的市場，但在整體太陽能產業受到中國 531 新政衝擊下，歐洲市場復甦所帶來的需求，可望紓緩太陽能廠商先前的營運壓力，也將使台廠因此受惠。