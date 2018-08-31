新興市場走資幅度弱於過往 中長期仍看好亞洲資產--施羅德

施羅德資產管理周四稱，政治及貿易噪音持續幹擾市場，但今次新興市場面對的走資幅度，並不如過往曾經出現的貿易緊張或地緣局勢緊張般嚴重，而且最近資金流更開始有逐漸回穩的跡象。

該行預料短期內美元持續走強，中長期而言仍看好亞洲資產。

以下為施羅德北亞地區多元化資產產品主管於學宇的評論全文：

中美貿易磨擦的陰霾持續籠罩市場，市場情緒受到動搖，觸發今年以來新興市場資產價格加劇波動。究竟投資者應該如何判斷中美貿易形勢？

從客觀數據可見，環球經濟的基本面仍然穩健，反映投資者或許是過於悲觀。環球經濟增長前景仍然相當健康，預期2018年及2019年全球的國內生產總值（GDP）分別會超過3%。盡管如此，中美為首的貿易磨擦仍然占據著各大報章的頭條。

**密切關註美國中期選舉**

政治形勢往往變化多端，投資者難有定論。不過根據中國與美國首輪已公布的加征關稅名單，貿易磨擦對新興市場基本面的影響暫時不如外界想像中嚴重。以出口目的地計算，占中國出口最大的比例是亞洲，高達48%；相較之下，中國出口至美國，占總體約為19%左右。而在首輪貿易關稅中受影響的中國貨品，則只是占中國總體出口約為2%左右。

至於第二輪、總值達2,000億美元的受影響中國貨品名單，至今仍處於咨詢程序，很可能會在9月底、10月初才有機會落實。有趣的是，這個日子十分貼近美國11月的中期國會選舉。外界難免聯想是次關稅跟選舉有何關連？背後的角力又是如何？大家應該密切關註美國中期選舉的選情。

**新興市場基金呈幾何式增長**

政治及貿易噪音持續幹擾市場，令資產價格波動俱增，新興市場亦難免受到波及。今次新興市場面對的走資幅度，並不如過往曾經出現的貿易緊張或地緣局勢緊張般嚴重，而且最近資金流更開始有逐漸回穩的跡象。

在過去十多年，即使經歷幾多風風雨雨，資金流入新興市場的大方向一直未有改變，不論是新興市場股票或債券基金的規模，均呈幾何式增長。數據顯示，目前流入零售新興市場債券及股票基金的金額，已累積至5,000億美元左右。

**美元長期走勢將會回軟**

對於新興市場來說，美元的走勢向來是重要一環。我們預料短期內美元仍然會持續走強，原因是環球投資者向來視美元為較為穩定的資產。在貿易緊張局勢下，資金於是紛紛流入美元。此外，目前美國的經濟情況優勝於全球其他國家，令美國聯儲局有條件持續加息，並擴大與其他中央銀行的貨幣政策分歧，也造成了美元走強的局面。

若以中長線視之，有好幾個結構性因素相信會一直困擾著美元的前景，這包括了美國的貿易赤字。事實上，持續的貿赤也是如今美國高調地跟其他國家出現貿易磨擦的原因。美國也有財政赤字，“雙赤”問題一時間難以解決，將會成為美元長期走勢的不利因素。反過來說，弱美元會利好亞洲貨幣及資產價格走勢。相對而言，中長期我們持續看好亞洲資產。

路透香港8月30日

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