荷蘭宣布將擴大半導體設備出口管制 中國商務部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-16 07:57

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荷蘭政府宣布將擴大半導體相關物項出口管制範圍，中國商務部周三（15 日）對此表示，希望荷方尊重市場原則和契約精神，切實維護中荷等國企業的正當權益。

中國商務部周三說，中方注意到荷蘭外交部發布公告，聲稱要進一步加嚴部分半導體製造設備、軟體出口管制，中方就此向荷方表達高度關切。

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中國商務部稱，半導體產業是高度全球化的領域，近來部分國家一再泛化國家安全概念，濫用出口管制，嚴重威脅全球半導體供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

中國商務部表示，希望荷方從維護國際經貿規則和中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，切實維護中荷企業等國企業的正當權益，維護全球半導體供應鏈穩定。

據《路透社》報導，荷蘭政府周三宣布，4 月 1 日起將擴大對先進半導體設備的出口管制，將要求企業為數量「非常有限的」技術申請出口許可證，例如測量和檢測設備。