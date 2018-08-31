渣打香港稱已向金管局提交虛擬銀行牌照申請 並成立企業實體

渣打集團(02888-HK)(STAN.L)旗下渣打銀行（香港）周四宣布，已成立一企業實體為營運其虛擬銀行作準備，並已向香港金融管理局提交虛擬銀行牌照的申請。

該行的聲明稱，顧海(Deniz Güven)已被委任為該新企業實體的行政總裁，他將會領導團隊建立新的銀行營運模式。

渣打大中華及北亞地區個人金融業務總裁尚明洋(Samir Subberwal)稱，該行已經擁有金融產品的專才，目前的工作重點是創造具價值的數碼服務及與科技企業和初創公司合作。

顧海自2017年5月起擔任渣打個人金融業務設計及客戶體驗環球主管。在加入渣打前，他是西班牙BBVA集團旗下土耳其Garanti銀行的高級副總裁，負責管理全方位的數碼資產及土耳其首間純流動銀行iGaranti。

金管局5月底發出新指引，明確虛擬銀行的經營要求，包括須符合3億港元法定最低資本規定，並已接獲數份初步申請，期望今年底或明年首季正式發牌。

路透香港8月30日

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