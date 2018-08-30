川普火力四射日本遭殃：政府三年來首次下調出口評估

日本政府周三發布了 8 月的月度報告，展示政府對日本經濟現狀的評估和闡明政策立場。雖然連續第八個月維持整體評估不變，認為日本經濟「正以溫和速度復甦」，但在全球貿易摩擦的大背景下，對出口的評估經歷了三年以來（2015 年 8 月起）首次下調。

報告稱，日本的私營消費上漲，商業投資和工業生產溫和增長，企業利潤改善，企業對商業現狀的判斷基本持平，就業情況也在穩定改善。不過認為出口「在最近停滯」，消費者物價以更慢的速度上升。《日經新聞》稱，7 月時日本政府還認為出口「在回升」，消費者物價「溫和上升」。

報告預計日本經濟會繼續復甦，但特別提到了需關注的幾大風險，包括貿易爭端對全球經濟的影響、海外經濟體的不確定性，以及金融和資本市場波動的影響。路透社認為，這表明持續增加的主要經濟體貿易摩擦升級風險，令日本政府擔心干擾全球供應鏈和出口需求。

一位日本政府官員透露，最近日本對美國的汽車出口放緩，對中國的智慧型手機出貨量也開始下降，如果貿易摩擦繼續，日本擔心出口受衝擊。瑞穗證券資深分析師 Norio Miyagawa 表示，美國的新車需求已減弱，成為日本近期汽車出口放緩的原因，如果上調關稅，日本汽車出口將嚴重受損。

8 月 16 日公布的經濟數據顯示，7 月日本出口增長確實放緩了，整體出口年增率增長 3.9%，低於 6 月的增速 6.7%，也低於路透社問卷經濟學家預期的 6.3%。

其中，日本對美國出口下跌了 5.2%，連跌了兩個月，汽車發貨量下跌 12.1% 是主因之一。中國仍是日本最大的貿易夥伴，7 月對中國出口年增率增長了 11.9%，高於對亞洲整體出口的增速 8%。日本整體進口年增率增長了 14.6%，從美國進口增長 11%，主要增量是原油、機動車和液化天然氣。

這令日本在 7 月的整體貿易赤字為 2312 億日元，大於預期的 500 億日元；其中，日本與美國的貿易盈餘年增率深跌 22.1%，至 5027 億日元，約合 45.5 億美元。

路透社分析稱，目前沒有跡象顯示貿易爭端影響到了日本汽車工業，日本汽車製造商沒有加速提振運到美國的出貨量，但分析師都認為外部風險在增加。農林中金綜合研究所的首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，美國汽車銷售在回落，令日本出口到美國的汽車數量也在下降。如果資本從新興市場加速外流，可能導致全球經濟放緩，進一步壓制日本的出口前景。

在沒有外部貿易干擾的今年初，日本出口與現在是「兩重天」，1 月出口年增率增長高達兩位數，至 12.3%，為連續第 14 個月上升。不過當時日本的強勁出口，很大程度上得益於中國的強勁需求。《日經新聞》認為，中國科技產品需求暫時停滯，也參與作用了日本 7 月出口的增速放緩。但路透社認為，7 月出口到中國的半導體設備和電子零件整體走勢健康。

日本也在高度關注美國 Nafta 重新談判的成果。周三最新消息顯示，美墨雙邊貿易協議的「附加協議」（side agreement）曝光，可能為墨西哥出口到美國的乘用車、SUV 和汽車零部件分別設置數量或價值上限，並允許美國總統川普以「國家安全」名義對超標進口徵收最高 25% 的關稅。

分析指出，這一方面對想在墨西哥拓展產能的亞洲和德國汽車製造商與供貨商不利，迫使他們將更多汽車和引擎的生產外包到美國；同時也令車企擔心，美國會利用美墨協議作範本向歐盟和日本施壓。目前，日本連最初的鋼鋁關稅都沒有取得美國的豁免。

8 月 9 日，日美在華盛頓舉行了新一輪部長級貿易磋商，美國想推動開啟雙邊自由貿易（FTA）談判，日方則希望有可能在美國 11 月中期選舉之前獲得汽車關稅的豁免。華爾街見聞提到，日本政府還打算建立一個主權財富基金，以投資美國的基礎設施項目，並增加購買美國的天然氣和軍用裝備，削減日本對美貿易順差。