歐股盤中─基本資源類股疲軟 泛歐 Stoxx 600跌逾0.5%

美國與墨西哥、加拿大的貿易緊張關係，有緩和跡象，但美中貿易戰，短期內僵局難解；今 (30) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度下跌 0.51%。

台北時間週四下午 5 點 40 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.51%，德國 DAX 指數下跌 1.05%，法國 CAC 40 指數下跌 0.48%，英國 FTSE 指數下跌 0.61%。

週四早盤，泛歐 Stoxx 600 指數走跌，受美中貿易戰延燒影響，基本資源類股下挫。

瑞典醫療器材商 Elekta 獲利下滑，導致股價大跌 6%。

法國房地產巨擘 Unibail-Rodamco 獲利攀升，但股票評級遭摩根士丹利調降，股價下跌 3%。

川普表示，美國和加拿大，本週可望就修訂 NAFTA 一事，達成協議；加拿大外交部長 Chrystia Freeland 亦稱談判順利，討論具建設性。

不過，美國提議取消 NAFTA 的反傾銷仲裁機制，對於這點，加拿大政府似乎無意退讓。

加拿大總理 Justin Trudeau 強調，加國試圖與美方取得共識，但希望達成「正確協議」的目標，並未改變。

美國與墨西哥、加拿大的貿易緊張關係，有望緩和，但美中貿易戰，短期內僵局難解；中國商務部週四呼籲，雙方應站在誠信基礎上磋商，才能解決問題。