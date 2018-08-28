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鼓吹彈劾川普 億萬富翁Tom Steyer考慮競選美國總統

Tom Steyer考慮競選美國總統。(圖：AFP)
Tom Steyer考慮競選美國總統。(圖：AFP)

前對沖基金經理人、億萬富翁 Tom Steyer，不只主張彈劾美國總統川普，甚至還認真考慮，參與競選 2020 年美國總統。

前私人律師 Michael Cohen 認罪，使川普面臨彈劾的風險攀升，恐對共和黨期中選舉選情，帶來衝擊。

據估計，民主黨可望成為眾議院多數黨，但共和黨將繼續掌握參議院。

Steyer 主張應彈劾川普，並發起「必須彈劾」(Need to Impeach) 活動。

根據 CNBC 報導，Steyer 還花了 100 萬美元，投放要求川普下台的電視廣告，盼藉此強化「必須彈劾」的影響力。

「必須彈劾」活動，迄今已取得約 560 萬個簽名連署；此外，Steyer 還針對彈劾川普一事，諮詢了 58 名法律專家。

Steyer 堅信，連署簽名的數量，將持續增加。

CNBC 對 Steyer 親友的採訪顯示，Steyer 正認真考慮，是否參與競選 2020 年美國總統，若民主黨可在期中選舉，取得良好進展，Steyer 參選的機率，將隨之增加。

對於川普恐面臨彈劾一事，Steyer 在接受媒體採訪時稱，「我不想相信總統會犯法，且未把美國人民利益置於首位，但很不幸，這是事實。」

Steyer 曾於高盛任職，是對沖基金 Farallon Capital 的創始人，現年 61 歲的他，個人凈資產超過 16 億美元；而川普在當選美國總統前，身價約 45 億美元

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