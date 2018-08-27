特斯拉德國股價跌逾3% 此前放棄私有化

周一歐洲市場早盤時段，在德國上市交易的特斯拉股價盤初下跌逾 3%。上周六特斯拉董事會決定放棄私有化。

上周五晚間 ，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 意外表示，由於股東反對，他將放棄把公司私有化的計劃。次日，特斯拉董事會在其官網發布公告稱，特斯拉將放棄私有化。

馬斯克稱，他諮詢了大小股東的意見，意識到私有化可能會破壞特斯拉新車的增產努力，而這款新車對他為特斯拉制定的戰略至關重要，還稱「這將比最初的預期更加耗時、更加分散精力。我們必須將精力集中在提高 Model 3 產量和實現盈利上。」

特斯拉私有化風波

美東時間 8 月 7 日，也就是馬斯克透露打算以每股 420 美元的價格私有化特斯拉計劃當天，特斯拉收盤大漲 10.99%。

在公布私有化計劃的第二天，馬斯克在公司部落格上發文，解釋了考慮私有化特斯拉的邏輯。

最直接的原因，是他希望在競爭激烈的汽車行業中，提高自己公司商業資訊的保密性，獲得相對有利的競爭地位。

馬斯克更重視特斯拉的長遠發展，短期以季度為周期的資訊披露和對投資者預期的管理，對特斯拉在的競爭地位、長期產能的改善並不會帶來好處；股價大幅波動和空頭的「雜音」只會讓特斯拉更分心。

然而，馬斯克的私有化計劃引來的只有空頭們的冷眼旁觀。正如 Stanphyl Capital 對沖基金經理 Mark Spiegel 所說，完成這筆交易的可能性極低。

空頭們如此不信任私有化計劃，原因只有一個：錢從哪裡來？

Mark Spiegel 所說 ：「馬斯克不能通過負債來完成這筆交易，因為其財務狀況太可怕了，所以它必須通過股權來完成，但並沒有足夠多愚蠢的資金，會以 800 億美元的估值購買這家公司。」

另一位著名的特斯拉空頭，Quoth the Raven Research 創始人 Christopher Irons 表示，特斯拉剛剛創下史上最大凈虧損，如果私有化是認真的，那麼現在就有了上行空間，風險全部在下行。但他仍然不認為特斯拉有持續盈利的能力，而且其估值過高。

上周，特斯拉鐵杆股東、ARK Invest 創始人兼 CEO Catherine Wood 發表公開信，強烈反對私有化。她重申，當前特斯拉股價下跌是大規模資本錯配所致，並直戳痛點地指出，私有化之後公司將無法再迅速籌資。

此外，Catherine Wood 重申特斯拉未來五年的估值應介於 700 美元至 4000 美元之間。

算起來，特斯拉的私有化計劃只存活了短短 17 天便胎死腹中。