美國威脅要切斷「星鏈」要求烏克蘭讓出一半自然資源收入

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-24 09:00

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烏克蘭國家安全與國防委員會反假消息中心主任科瓦連科上周六（22 日）針對美國可能終止提供「星鏈」系統服務的消息時表示，烏克蘭認為美國不會關閉「星鏈」系統的服務，前線烏軍還有其他可行替代方案。

據《路透社》上周五報導，三位知情人士透露，美國談判代表在獲得烏克蘭礦產資源的協商中向烏克蘭施壓，並為此提出切斷「星鏈」衛星網路服務的可能性。

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據《法新社》周日報導，川普上周六在保守派政治行動會議上說：「我正在努力拿回或確保拿回這些錢。我希望他們能為我方投入的所有資金回報一些東西，我們要求稀土資源和石油，任何可以獲得的東西。我方會拿回錢，因為這不公平。」

幾個小時前，一名消息人士稱，儘管美國施加的壓力越來越大，但烏克蘭總統澤倫斯基「還沒有準備好」簽署協議。

美國俄烏問題特使凱洛格上周早些時候會見了澤倫斯基。他表示，澤倫斯基明白與美國簽署協議「至關重要」。但這名烏克蘭消息人士說，基輔需要得到保證。

知情人士說：「就目前草案形式而言，澤倫斯基還沒有準備好接受，我方仍在努力修改，並增加建設性。」烏克蘭希望與美國簽署的任何協議，都包括安全保障，以對抗俄羅斯。

據烏克蘭《國際文傳電訊社》上周六報導，烏克蘭已經拿到美國提出的新版礦產資源協議文本。根據草案文本，美國和烏克蘭將成立一支商業基金，美國擁有 100% 所有權。

美國在新版礦產協議中提出要求，烏克蘭必須讓出一半自然資源收入，包括礦產、天然氣和石油，以及港口等基礎建設的收入。

另據《紐約郵報》上周四報導，一位接近川普的消息人士表示，烏克蘭總統澤倫斯基應「立即」離開烏克蘭，移居法國，以免妨礙與俄羅斯的和談。白宮內部對澤倫斯基的失望正在加劇。