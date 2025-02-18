美國爆發反馬斯克示威 特斯拉一個月重挫16%
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-18 13:28
特斯拉 (TSLA-US) 創辦人兼 CEO 馬斯克在政治領域的一系列言行引發廣泛爭議，導致特斯拉正面臨前所未有的公眾抵制浪潮，也使得該股價在川普上任以來，累計下跌了 16%。
外媒報導，15 日美國各地的特斯拉門市外聚集著抗議示威者，並透過社群媒體標籤 #TeslaTakedown 和 #TeslaTakover 組織了全美 37 場抗議活動。
抗議者對馬斯克透過 DOGE 解僱數萬名公務員、取得美國財政部敏感支付資訊等行為表示強烈不滿。此外，馬斯克公開支持德國極右翼政黨，並呼籲推翻英國工黨黨魁施凱爾領導的中間偏左政府，這些言論進一步激化了公眾的憤怒情緒。
示威倡議者表示，15 日的全國各地串聯抗議行動中，特斯拉位於紐約、西雅圖、堪薩斯市以及多個加州城市的銷售中心，門外都有上百名群眾聚集。此外，某些抗議民眾高舉有川普肖像的海報，還把川普政府比喻為納粹。
公眾的抵制情緒也反映在資本市場上。特斯拉股價在去年的美國大選後一度上漲，但自川普上任以來，短短一個月內已下滑 16.1%，市值縮水剩下 1.12 兆美元。
分析師表示，華爾街擔心的是，馬斯克在 DOGE 上花了太多時間，甚至比預期還要多，佔用了他在特斯拉的時間。此外，馬斯克與 DOGE 相關的行為以及與川普更深的聯盟關係，將使消費者遠離特斯拉。
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