歐股盤前─Fed維持漸進升息路線 歐洲Stoxx 50期指上漲0.44%

美中貿易磋商無重大進展，據傳美國政府打算於秋季發動攻勢；此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾，上週五重申維持漸進升息路線，激勵當日美股收高；今 (27) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.44%。

台北時間週一下午 2 點 36 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.44%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.47%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.44%；英國適逢夏季銀行假日，週一休市。

產業消息方面，礦業公司 Sirius Minerals、軟體業者 Fidessa Group，週一都將公布財報。

最新一輪美中貿易談判，於上週四落幕，無重大進展，亦未安排下次磋商。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行互相對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅的措施。

據傳川普政府中的鷹派，已取得優勢，計畫於秋季發動攻勢；外界憂心，貿易緊張情勢將持續加劇。

另一方面，雖然美國總統川普對升息一事感到不滿，甚至數度出言批評，但 Fed 主席鮑爾，上週五於 Jackson Hole 舉行的全球央行年會發表演說時指出，美國經濟沒有過熱風險，且無跡象顯示，通膨率將升至 2% 以上，預期美國利率將逐步調高。

鮑爾重申維持漸進升息路線，激勵美股收高，上週五，道瓊工業平均指數收漲 133.37 點 (0.52%)，至 25790.35 點；那斯達克指數收漲 67.52 點 (0.86%)，至 7945.98 點；標普 500 指數收漲 17.71 點 (0.62%)，至 2874.69 點。