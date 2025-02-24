川普敦促馬斯克 要他採取更激進行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-24 14:00

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川普在社交平台「真實社交」上發文稱，馬斯克表現出色，但川普希望他能採取更加「激進」的行動。川普表示，他們不僅要拯救國家，更要讓它比以往更加偉大。

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據《路透社》報導，馬斯克的「政府效率部」已在聯邦政府各機關展開行動，解僱成千上萬名聯邦政府工作人員，從科學家到公園管理員，主要是試用期員工。

具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周日表示，上述消息有三個意涵：

1、馬斯克，你最近幹得不錯。

2、你更要積極進取，儘管放開手腳。

3、我們的目標偉大，拯救美國，讓美國再次偉大。

「牛彈琴」說，川普這番話聽得馬斯克虎軀一震，立刻也發了一條推文：「我會做的，總統先生。」

美國《時代》雜誌更發布封面，馬斯克坐在總統寶座上。

什麼意思？

嘲諷馬斯克才是白宮真正的主人。美國社會更是「馬斯克總統」傳聞滿天飛。

但川普不為所動。

不久前，他更是和馬斯克一起在總統辦公室接受採訪。

用美國媒體的話說，這是美國總統在白宮「罕見」地與副總統或第一夫人以外的人聯合受訪。

馬斯克享受了特殊待遇。