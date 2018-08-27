信大營運績效優於台泥、亞泥 今年每股稅前盈餘挑戰4元新高

信大 (1109) 受惠大陸水泥產業淘汰落後產能拉高水泥報價，營運績效明顯拉升，甚至超越台泥(1101)、亞泥(1102)。就上半年毛利率、營益率來比較，信大分別為 33.3%、27.8%，優於台泥的 30.8%、26.9%，亞泥的 25.9%、21.8%，信大上半年稅前盈餘達 6.47 億元，年增 150%，每股稅前盈餘 1.8 元。展望下半年，在水泥產業秩序持續往正面調整之下，中國大陸為舒緩中美貿戰對經濟成長衝擊，最近積極透過加強基建工程投資刺激內需，市場預期，年底前，對水泥的需求將逐漸加強。亞泥、信大等公司也都表示第 3、4 季營運審慎樂觀，雖然第 3 季初期的 7、8 月，因雨季因素，是水泥產業傳統淡季；不過，在供給受控、需求預期增加下，大陸水泥價格不跌反有上漲空間；像台泥認為第 3 季大陸水泥市場仍是「量增價漲」的格局，獲利成長還是可期待的。法人預期今年在各項政策支撐下，淡季不跌反漲，平均價格比去年同期高出 25～30%。



在進入第 4 季旺季後，價格將可望再往上漲，因此，信大下半年的表現將明顯優於上半年，法人估信大今年每股稅前盈餘將上看 4 元，將創下歷史新高，而在未分配盈餘過高稅略提升下，EPS 預估仍有機會挑戰 2 元，亦為歷史新高水準。



信大自有資本率高達 78.7%，每股淨值 16.35 元，每年穩定獲利及配息，也算是績優價值型的定存概念股，今年 EPS 挑戰 2 元，明年具有大幅配息能力，甚至有持續減資條件。信大目前本益比約 8 倍、股價淨值比低於 1 倍，今年獲利高成長之下，股價再度沉澱之後，未來可發揮空間寬廣。



信大董監持股檯面上已高達 37.3%，若加上檯面下可控制股權，大股東實際上可控制股權高達 6～7 成。更何況六月中進場的卡位買盤，近期密集停損出場造成融資快速減少，更有助於籌碼穩定。再就技術面來看，股價回測半年線後止穩打底，下檔半年線、年線約 13.5～14.5 元支撐強，股價下檔支撐強，若能擴量轉強，將有利股價挑戰前高 16.95 元，甚至再往 18～20 元的反壓區推升。