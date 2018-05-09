信大現金減資5% 退還股東現金+股息合計0.6元

信大水泥 (1109-TW) 今 (9) 日召開重大訊息宣布，董事會決議通過辦理現金減資退還股東現金股款，現金減資比 5%，減資 1.79 億元，每千股換發 950 股，每股退還股東現金 0.5 元，加計去年度股息擬配發 0.1 元現金股利，在股東會通過後，股東每股可領 0.6 元。

信大指出，為調整股本結構，提昇每股盈餘及股東權益報酬，考量公司現金流量狀況，在不影響資本支出下，決議辦理現金減資，現金減資比 5%，減資金額約 1.79 億元，每千股換發 950 股，總計消除 1799 萬 7782 股，每股退還股東 0.5 元，減資後實收資本額 34.19 億元。

信大副總經理吳連富指出，去年每股純益 1.32 元，擬配發 0.1 元現金股利，包括這次現金減資退還股款，今年股東會股東每股可領取 0.6 元現金。

吳連富表示，目前在台灣有兩座水泥窯，年產能約 156 萬公噸，中國大陸江蘇南京轉投資江蘇信寧新型建材公司，2011 年點火，年產水泥約 210 萬公噸，合計兩岸水泥年產 366 萬公噸。

他說，除水泥生產，在台北市松山捷運站附近有地上 14 樓地下 5 樓辦公大樓出租，年租金淨收入約 3000 多萬元，租金收益穩定；另外，還有循環經濟再利用事業，主經營事業廢棄物代處理，包括半導體廠台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW) 及光電廠都是主要客戶。

吳連富表示，兩座水泥窯可以經營循環經濟再利用業務，為半導體及光電廠處理氟化鈣，另外還有焚化爐煙囪的飛灰，可添加在水泥生料中一起燒製，年收入約 4000 萬元。