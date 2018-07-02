股東信大盤點：拼多多黃崢之前 貝索斯、馬雲等電商大佬當年都說了啥？

6 月 30 日，中國第三大電商平台拼多多正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交 IPO 申請書，預計募資金額 10 億美元。這家成立僅 3 年的社交電商龍頭，不久前還深陷在一連串關於假貨的負面消息中，突然選在此時上市，引發外界諸多臆測。

如黃崢在招股書致股的東信中所說，拼多多在大家都覺得電商格局已定，歷史書已經寫完的時候誕生。打從成立第一天，拼多多的對手各個規模都比它大百倍以上。即便不被看好，拼多多仍在競爭激烈的電商行業中找出一條新路，證明 C2B 的拼團模式能滿足部分消費者的需求。

也因此，攤開拼多多的招股書，創始人黃崢在「致股東的一封信」中便開宗明義地說明，「拼多多不是一個傳統的公司。」他試圖向投資人證明，拼多多如何給僵固已久的電商產業帶來新的玩法。

檢視拼多多招股書內容，黃崢寫的股東信，就格外有向外釋疑、提振投資人信心的意味。

雖然經歷四次融資，拼多多累積虧損仍超過 13 億元，即使只花不到 2 年時間，就突破 GMV1000 億元大關，這個數字，淘寶和京東分別花了 5 年與 10 年才達成。但何時能杜絕假貨和虧損問題，依舊是眼下投資人對它最大的質疑。

黃崢坦承，拼多多作為一個才 3 歲的「小孩」，「身上還有著很多顯而易見的問題和許多危險和挑戰。」需要投資人監督與協助，讓拼多多可以成長得更好、更強。

在這封致股東信中，黃崢為拼多多勾勒出一個烏托邦式的未來：「如果我們閉上眼睛暢想一下下一階段的拼多多。你可以想象它是一個將網路虛擬空間和現實世界緊密融合在一起的多維空間。它將是一個由分布式智能代理網路（而非時下流行的集中式超級大腦型 AI 系統）驅動的「Costco」和「迪士尼」（即集高性價比產品和娛樂為一體）的結合體。它不光高效地做資訊的匹配，還不停地模擬着整個空間裡人群的群體情緒，並試圖對整個空間做調整，讓群體的體驗更加開心。」

為了維繫這個社區的運作，黃崢認為，拼多多必須堅守核心價值觀，也就是他所說的「本份」：第一，要誠信，成為值得用戶和商家信任的人；第二，要盡於自己的本質，不管別人在做什麼；第三，隔絕外力，回歸初心，專注於於做好自己應當做的；第四，不賺人便宜，即便我們能夠；最後，出現問題，首先求責於己。

致股東信通常被企業領導人視為對外溝通的重要管道。例如伯克希爾總裁巴菲特（Warren Buffett），他每年寫的股東信已變成全球投資人解讀經濟情勢、研擬投資策略的訊息來源。

IPO 前招股書中的股東信，更承載着擬上市公司創始人們闡明企業定位、使命、願景、管理思維等重要資訊的目的，不僅為接下來的 IPO 路演造勢，也是對外溝通的有效方式，幫助投資人判斷公司的價值。

在拼多多 IPO 前夕，全天候科技重讀亞馬遜、阿里巴巴、京東等電商巨頭上市發布的股東信，盤點他們他們當年許下的願景和承諾，今昔對照，看看他們是否仍然沿着當年的方向努力前行。

亞馬遜貝索斯：一切圍繞長期價值

全球第一大 B2C 電商亞馬遜，1997 年 5 月上市時每股價格僅 18 美元，現在已將近 1700 美元，市值突破 8000 億美元。但多年過去，亞馬遜每年發布的年報中，都會放上貝索斯在招股書中寫給股東的第一封信，用來提醒全體員工——「保有第一天心態。」

1997 年，亞馬遜還是一家虧損連年的網上書店，貝索斯為擴大營運規模，必須募集更多資金，投入技術開發。但當時電商才剛萌芽，尚未獲利的公司上市更是少見，亞馬遜並未獲得多數投資人青睞。

不過，即便不被看好，貝索斯仍以「一切圍繞長期價值」作為股東信標題，清楚地告訴投資人：

「今天，電子商務為顧客省下了寶貴的時間和金錢；明天，透過客制化的服務，電子商務會加速探索的過程。亞馬遜透過網路為顧客創造真正的價值，並且希望在已經建立且完善的市場中創造出一個歷久不衰的品牌。」

為達成上述願景，亞馬遜不計虧損金額，持續增加商品品類、擴大服務範圍，專注成為長期市場領導者，而非看重短期盈利能力或市場反應。「我不敢說這些都是正確的投資觀，但這就是我們。」貝索斯在股東信中特彆強調。

現在，亞馬遜早已從當年的網上書店，轉變成大型綜合電商平台，甚至布局雲端、人工智慧領域；貝索斯更被《經濟學人》譽為繼蘋果創始人喬布斯（Steve Jobs）後的「科技先知」，以及「最被低估野心的創業家」。

雅虎、eBay 等和亞馬遜差不多時間成立的網路公司，現在幾乎已退出商業中心，為何只有亞馬遜獨活而且越發強大？

這背後，不得不提的是貝索斯固執的性格。他曾表示，「在亞馬遜，我們喜歡做五到七年的事情。我們願意播種，然後讓它們慢慢長大－非常地固執。我們的座右銘是『固執的願景，靈活的細節』。」

正因為固執，貝索斯幾乎從未偏離亞馬遜上市時確立的原則：顧客至上。他堅信，把顧客擺在第一位才能為公司帶來價值，因此他從不吝惜長期投資，只為開創更創新的產品與服務，才造就亞馬遜今日地位。

「如果你在做的事情需要 3 年的時間，那你必定和一大堆人在競爭。但如果你願意投資 7 年的時間，那你的競爭對手只剩下一小撮，因為很少公司願意這樣做。僅僅是把你的時間拉長，你就能夠做一些別人沒辦法做到的事情。」貝索斯說。

阿里巴巴馬雲：讓天下沒有難做的生意

2014 年 9 月，阿里巴巴在美國紐約交易所上市，上市首日股價就大漲 38%、達 93.9 美元，募資金額 250 億美元，創下當時全球規模最大 IPO 案。

馬雲當時在招股書致股東信中，開宗明義，第一句話表明，「阿里巴巴是一家真正相信並踐行使命驅動的公司。」他稱，阿里巴巴成立以來就堅守「讓天下沒有難做的生意」使命，幫助中小企業解決生存、成長和發展的問題。

「我們與成千上萬的小企業一起，靠理想，靠努力，靠市場成就了更好的自己」他說，「未來我們將一如既往與客戶共同努力，成為一家生存 102 年，也就是橫跨三個世紀的公司。」

在這封信中，馬雲強調了生態系統這個概念。「阿里巴巴的使命決定了公司不會成為一家商業帝國。」馬雲稱，阿里巴巴將打造一個協同、繁榮的生態系，服務小微企業與消費者，用以保障生態系的蓬勃發展，「我們取得成功的唯一方法是讓我們的客戶，我們的合作夥伴成功。」

同時，馬雲在這封信中向投資者闡明了阿里的價值觀——「顧客第一、員工第二、股東第三」。他提醒投資者，阿里巴巴上市後將繼續堅持這樣的價值理念，因為，唯有把顧客放在第一位，才能替公司創造長遠的價值，股東也才能獲得利益，而要讓顧客滿意，還必須先讓員工滿意，「沒有滿意的員工隊伍就不可能有滿意的客戶，沒有滿意的客戶絕對不可能有滿意的股東。」

馬雲有著強烈不服輸的性格。他從 50 萬創業資金開始，一路帶領阿里巴巴成為今天市值逾 4600 億美元的巨無霸。

2016 年，馬雲又提出「新零售」的概念，他認為，「純電商時代很快會結束。未來 10 年、20 年，沒有電子商務一說，只有『新零售』一說。」

中國社會消費品零售總額為 30 多兆元，在阿里看來，與其盯着線上的電商部分，不如看看急需擁抱網路、急需數據化的線下，幫助他們發展，做更大的生意。

那之後，阿里的新零售戰車便從電商開進線下零售，展開一系列投資收購，在線上線下融合布局中東突西進，同時在物流、金融、雲端運算等維度上快馬加鞭地布局。如今的阿里新零售已經是一個超級生態，堪稱中國網路的半壁江山。

京東劉強東：為社會創造價值

2014 年 5 月，中國最大的自營 B2C 電商京東於美國那斯達克證交所掛牌，募資金額達 17.8 億美金，上市首日市值約達 300 億美元。

不同於貝索斯、馬雲，京東集團創始人劉強東則在京東商城赴美上市當晚，以一封給員工的內部信的形式，闡明公司的理念和願景。

劉強東在這封內部信中稱，上市對京東而言具有里程碑意義，京東「從北京到紐約用了十年時間」。

回顧過去十年創業路，劉強東當時認為，京東做對了三件事：堅守着「正品行貨，不賣假貨」的底線，重新塑造了中國電子商務的「信任」；重金打造遍布全國的倉配體系，重新定義了中國電子商務的「體驗」；不斷投入電子商務的基礎設施建設，重新詮釋了中國電子商務的「價值」。

站在 IPO 的新起點上，劉強東在那封信中表示，未來京東還要做對幾件事——首先是堅定國際化戰略，把京東做成一家讓世界尊敬的流通企業；另外，要打造更加多元的電商生態，通過布局 B2C、C2C、金融等不同業務板塊，整個京東集團將完成對消費者需求的全面滿足，同時公平、公正地幫助創業者和中小企業成長。劉強東還強調了技術驅動，要成為領導型的技術驅動企業，利用網路技術提升社會商業文明。

4 年之後的今天，京東已從原先的自營 B2C 電子商城，發展成大型零售集團，2017 年，京東營收達 3623 億元。今天京東市值超過 550 億美金，曾經一度超過 600 億美金，緊跟百度，旗下京東物流、京東金融等也計劃陸續上市。

2018 年 6 月，劉強東正式宣布「國際化戰略的全面啟航」，已在東南亞地區尤其是泰國通過資本和商業合作迅速開疆拓土。在國際化方面，劉強東的目標是「未來 10 年內一半營收來自海外」。

劉強東已經不止一次在公開演講中強調京東對技術驅動的重視，他稱，一輩子只做兩件事：一件是以物流為載體的供應鏈業務，二是技術。在劉強東看來，它們都有一個特點，就是需要 10 年、20 年的時間，需要 1000 億甚至幾千億的投資才能做成；而一旦做成，他們不僅是一個企業具備核心競爭力問題，而且能夠為社會和行業創造巨大的社會價值。尤其在人工智慧方面，京東自 2017 年便陸續引進 AI 高端人才，積極布局無人機、無人倉儲等 AI 領域。

為對抗亞馬遜和阿里巴巴，今年 6 月，京東引入谷歌 5.5 億美元投資，合作發展零售解決方案，藉此加快海外布局。

劉強東出身於江蘇宿遷，他自稱當年是「從農村走出來的普通大學生」創業，但他說，自己「始終有一個夢想，就是做一家對社會有貢獻，為社會創造價值的偉大企業，即便在創業最艱難的時刻，我也從未有過懷疑和動搖。」

未來十年，京東的對手不僅有亞馬遜、阿里巴巴，還可能有拼多多或者其它逆襲的巨頭。京東如何在新格局下持續占有一席之地，持續創造社會價值，需要時間給出答案。

美團點評王興：幫大家吃得更好，生活更好

提到電商巨頭，近期剛剛遞交招股書的中國第一大 O2O 平台——美團點評是一個不可忽視的力量。按照王興的說法，美團點評的未來是「Amazon for service」，即美團點評對標的是生活服務版的亞馬遜，要為用戶提供一站式生活服務；而美團也是阿里最為忌憚的小巨頭。

6 月 25 日，美團點評（合併後稱新美大）正式向香港聯交所提交上市申請書，計劃籌資 60 億美元，有望成為今年全球規模第二大的 IPO 案，僅次於 7 月 9 日即將上市的小米。

美團成立 8 年，上一輪融資估值已達 300 億美元，成為全球排名第四的獨角獸公司，媒體稱，美團目標估值 600 億美元。

雖然王興沒有發表致股東信，但他已經在美團招股書中表達了類似的意思，美團稱，其存在的使命就是「幫大家吃得更好，生活更好」：「我們相信科技將使人們的生活更加美好。自公司成立以來，我們親歷了科技不斷改善人們的日常生活，改善商家的日常生活。一切才剛剛開始。在用科技幫大家吃得更好，生活更好的道路上，我們既往不戀，縱情向前。」

「既往不戀，縱情向前」八個字，反映的是王興不怯戰的企圖心。

早在 2010 年成立美團前，王興已有多次創業經驗，但大多以失敗收場，直到看準團購趨勢、創辦美團，才成為目前人生中唯一的成功經驗。「九敗一勝」是外界對他 14 年創業歷程的總結。

王興看似沒有邊界的野心，讓美團在過去 8 年間，從團購網站，成為涵蓋餐飲、酒旅、出行等服務的大型平台，到處擴張、四處樹敵，甚至在今年 4 月斥資 160 億收購摩拜單車，導致美團過去 3 年就虧損了將近 150 億元。

面對外界認為美團太急於擴張，忽略專注本業，王興去年接受《財經》專訪時回答，「萬物其實是沒有簡單的邊界的，所以我不認為要給自己設限，只要核心是清晰的。」而他認為的核心，就是美團企圖透過科技，幫消費者吃得更好、生活更好的最終使命。

由於美團主要業務大都是靠補貼換取市占率，當戰線越拉越長，就只能靠上市融資，支撐公司運作。因此，為了持續擴大用戶群，取得各個市場領導地位，其招股書上也表明，未來還可能繼續虧損，將投入 35％的募資金額於技術和研發能力提升；35％開發新產品及服務；20％用於投資或收購，最後的 20％才是用在充實一般營運資金。

可以預見，美團的擴張之路並不會停歇。但接下來，王興該如何說服投資人，美團能靠燒錢持續建立行業壁壘，有效阻隔對手追上，將是他眼前最大的挑戰。