台灣大旗下myVideo影片觀看次數年增2倍 投資上億元推自製戲劇

台灣大哥大 (3045) 旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo，與凱擘影藝共同投資上億元的《雙城故事》，今 (27) 日舉行首映記者會，myVideo 將自 9 月 1 日起每週六晚間 10 點上架獨家同步跟播。台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，myVideo 現今註冊會員數超過 400 萬，2018 上半年度影片觀看次數突破 4,000 萬次，較去年同期成長逾 2 倍。



而《雙城故事》導演葉天倫曾執導過兩部票房破億的賀歲片，電影作品包括《大稻埕》、《雞排英雄》、《紅酒燉牛肉》等在 myVideo 都有亮眼的收視佳績。未來 myVideo 也將以每年 2 部目標推出自製戲劇，提升 myVideo 獨家內容比重和優質戲劇涵量。



台灣大表示，《雙城故事》由葉天倫執導，陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞領銜主演，講述一個從沒出國過的台灣女孩到美國追愛、以及在美國出生長大的華裔女孩回台尋根的故事。透過台北市、舊金山兩個城市詮釋在地台灣以及海外華裔的不同視野，同時可觀照現代都會男女的生活態度及不同國家產生的文化差異。